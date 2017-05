Wetenschappers aan het Duitse Fraunhofer Instituut werken aan een actieradius van 1.000 kilometer voor elektrische auto’s. Door batterijcellen op elkaar te stapelen, hoopt het instituut de omvang van accupakketten terug te dringen. Op deze manier is er ruimte voor grotere batterijen in elektrische auto’s.

Dat meldt het instituut in een persbericht.

Actieradius

Elektrische auto’s zijn uitgerust met honderden tot duizenden batterijcellen. Elke cel heeft een eigen omhulsel, is verbonden met de auto door middel van kabels en wordt gemonitord door sensoren, stelt het Fraunhofer instituut. De omhulsels en kabels nemen gezamenlijk al meer dan de helft van de beschikbare ruimte in.

Onder de naam EMBATT werkt het Fraunhofer instituut aan een manier om de ruimte voor een accupakket in een elektrische auto beter te benutten. Het maakt hierbij gebruik van het zogeheten ‘bipolaire principe’, bekend van brandstofceltechnologie. In deze aanpak worden individuele batterijcellen niet apart van elkaar verpakt en geschakeld, maar bovenop elkaar gestapeld zonder aparte omhulsels.

Op deze manier passen er meer batterijcellen in een auto en wordt de elektrische stroom over het volledige oppervlak van de batterij overgedragen. Hierdoor neemt de elektrische weerstand in de batterij aanzienlijk af, stelt het instituut. De bipolaire elektrodes in de batterij zijn zo ontwikkeld dat ze in staat zijn om energie heel snel te laden en ontladen.

De methode werkt al in het laboratorium van het Franhoufer Instituut. Mareike Wolter, projectleider, in het persbericht: “Met dit nieuwe concept hopen we de actieradius van elektrische auto’s te verhogen naar ten minste 1.000 kilometer.”

Elektrodes

Wolter: “We hebben onze expertise op het gebied van keramische materialen gebruikt om een elektrode te ontwikkelen die weinig ruimte in beslag neemt, veel energie bespaard en gemakkelijk te produceren is.”

Het team van wetenschappers hoopt de technologie in 2020 in elektrische auto’s te kunnen testen.

