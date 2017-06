Tesla opende onlangs het eerste snellaadstation op zonne-energie van België, maar volgens topman Elon Musk is het de bedoeling dat uiteindelijk alle Superchargers losgekoppeld worden van het elektriciteitsnet en enkel zonne-energie leveren.

Dat meldde Musk op Twitter, in reactie op een kritische tweet, die stelde dat dat de snellaadstations van Tesla draaien op kolenenergie. Musk reageerde: “Bijna alle Superchargers worden in de toekomst losgekoppeld van het net.”

All Superchargers are being converted to solar/battery power. Over time, almost all will disconnect from the electricity grid.