Verder de grootste elektrische busvloot de weg op, eindeloos douchen zonder schuldgevoel en een biertje van regenwater.

Podcast Eric van Eijndhoven, Connexxion: Grootste elektrische busvloot

Eric van Eijndhoven, directeur Openbaar Vervoer bij vervoersmaatschappij Connexxion, vertelt over de grootste elektrische busvloot die in Helmond en Eindhoven gaat rijden. Op die manier wil Connexxion bijdragen aan de duurzaamheidsambities van gemeentes die klimaatverandering bestrijden met de transitie naar elektrische voertuigen en schonere brandstoffen.

Podcast Het Belangrijkste Nieuws: Massaal duurzaam beleggen?

Presentator John van Schagen spreekt met Fitria Jelyta, journalist bij DuurzaamBedrijfsleven Media, over het belangrijkste nieuws van deze week. Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen gaan massaal duurzaam beleggen en gebruiken daarbij de Sustainable Development Goals van de VN als uitgangspunt. Toch is duurzaam beleggen nog niet populair onder particulieren in Nederland.

Podcast René Bentgem, Upfall Shower: Duurzaam douchen

Een douche die tot 90 procent aan water, energie, CO2-uitstoot en afvalwater bespaart. Dat is de Upfall Shower. Het Ministerie van Defensie heeft een bestelling geplaatst en wil deze duurzame douche inzetten bij buitenlandse missies. De waterzuinige douche kwam uit de koker van René Bentgem. Hij vertelt over wat we in de toekomst kunnen verwachten van de Upfall Shower.

Podcast Knook in de Week: Energieagenda concreet?

De Energieagenda is gepresenteerd. We gaan 'bijna geen broeikasgassen meer uitstoten'. Beschikt Nederland dan over een concreet plan om de duurzame energietransitie daadwerkelijk te versnellen? Ja en Nee. Robert-Jan Knook neemt de Energieagenda onder de loep.

Podcast Femke Groothuis, Ex'tax: Groene economie stimuleren met belasting

Femke Groothuis, Wavemaker van Ex'tax, vertelt over hoe de denktank pleiten voor een verschuiving van het belastingstelsel: namelijk minder belasten van arbeid en juist het gebruik van schaarse grondstoffen belasten. Belastingen hebben een fundamentele rol in de economie en sturen consumptie en investeringsbeslissingen. Daarom vindt Ex'Tax dat een verschuiving van het belastingstelsel een duurzame economie kan stimuleren.

Podcast Femke Groothuis, Ex'tax: Belastingen verschuiven naar vervuiling

Volgens Femke Groothuis, Wavemaker bij Ex'Tax, kan het belastingstelsel zo worden ingericht om de circulair economie te bevorderen. Dat laat de Zweedse onderminister van Financiën, Per Bolund, zien door consumenten en reparatiebedrijven een belastingvoordeel te geven voor het repareren van producten. Dit zorgt ervoor dat er minder wordt weggegooid, wat gunstig is voor de circulaire economie.

Podcast Femke Groothuis, Ex'tax: Milieuwinst en -verlies

Femke Groothuis, Wavemaker bij Ex'tax, vertelt over Eckart Wintzen, de oprichter van Ex'Tax. Bedrijven moeten volgens hem 'onttrekingen van de aarde' of milieuschade die zij aanrichten door productieprocessen, betalen uit de winsten die zij behalen. Zo is de milieuwinst- en verliesrekening in duurzaamheidsrapportages van grote organisaties niet meer weg te slaan.

Podcast Femke Groothuis, Ex'tax: Duurzame verdienmodellen

Femke Groothuis, Wavemaker bij Ex'tax, vertelt over de ontwikkeling van een tool waarmee zowel grote bedrijven als mkb de voordelen van een duurzaam business model inzien. In dit model wordt belasting van arbeid verlaagd en de belasting voor gebruik van schaarse grondstoffen verhoogd.

Podcast Wietse Visser, Hemelswater: Bier uit regenwater

Regenwater opvangen om het vervolgens om te toveren tot een heerlijk, koud biertje. Dat doet de start-up Hemelswater. Door het regenwater op te vangen op gebouwen in grote steden, het water te zuiveren en vervolgens in te zetten bij het maken van bier, verwacht het bedrijf bij te dragen aan het tegen gaan van wateroverlast.