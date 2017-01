Marlouke Durville, directeur Kernprocessen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), vertelt over de rol van de overheid bij de versnelling van innovatie en duurzaamheid. Verder overtollige restaurantmaaltijden met korting bestellen, struviet uit Nederlands rioolwater gebruiken op cacaoplantages en de kansen van de circulaire economie.

Uitzending

Podcasts

Podcast Bruce Westeneng, Get Chef's: Overgebleven maaltijden tegen een scherpe prijs

Bruce Westeneng, medeoprichter van Get Chef's, vertelt over de app die het mogelijk maakt voor restaurants om hun overgebleven maaltijden tegen een gereduceerd tarief aan te bieden aan consumenten. Vervolgens kunnen consumenten deze gerechten bestellen en afhalen of in het restaurant opeten. Op die manier wil het bedrijf voedselverspilling in de horeca tegen gaan.

Podcast: Het Belangrijkste nieuws

Tesla maakte bekend snellere Superchargers, oftewel laadpalen, te lanceren. De huidige Superchargers van Tesla hebben een vermogen van 120 kilowatt. Deze laadpalen kunnen de Model S en Model X binnen 40 minuten voor ongeveer 80 procent opladen. Hoeveel laadvermogen de nieuwe Superchargers krijgen, maakte Musk nog niet bekend.

Podcast Rodney Nikkels, Chocolate makers: Duurzaam chocola verbouwen

Rodney Nikkels, mede-oprichter van Chocolate makers, vertelt over hoe het bedrijf duurzame chocolade maakt door gebruik te maken van struviet. Dit mineraal zit in afvalwater. Vervolgens wordt het naar de Dominicaanse Republiek vervoerd om cacaoplantages duurzaam te beheren.

Podcast Stef van Dongen, Enviu: Het verdienmodel van sociaal ondernemen

Stef van Dongen, oprichter van Enviu, vertelt over het doel van de organisatie. Enviu streeft naar de ontwikkeling van sociale ondernemingen die een duurzaam verdienmodel hanteren. Zo heeft Enviu schone vervoersmiddelen (tuktuks) in India mogelijk gemaakt.

Podcast Marlouke Durville, RVO.nl: Ondernemers stimuleren tot duurzaamheid

Marlouke Durville, directeur Kernprocessen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Deze rijksdienst stimuleert ondernemers namens ministers op de terreinen van agrarisch, innovatief ondernemen en internationaal ondernemen. Ook voert RVO.nl regelingen uit die het voor ondernemers fiscaal aantrekkelijker maken om investeringen te doen op het gebied van duurzaamheid.

Podcast Marlouke Durville, RVO.nl: Innovaties en windenergie

Marlouke Durville, directeur Kernprocessen RVO.nl, vertelt over wat haar het meest is opgevallen van het nieuws van deze week. Het Roermondse bedrijf Sif heeft een opdracht binnengehaald voor de bouw van een windpark voor de kust van België. Ze weten seriematig unieke pijlers te fabriceren en dat doen ze op de Maasvlakte. Dit levert ook veel stroom op voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Podcast Marlouke Durville, RVO.nl: Over windpark Borssele

Marlouke Durville, directeur Kernprocessen bij RVO.nl, vertelt over hoe de rijksdienst betrokken is bij de totstandkoming van het windpark Borssele. Hiervoor werkt RVO.nl met verschillende partijen zoals bijvoorbeeld Tennet en Greenpeace. Belangrijk bij dit project is om de risico's voor de ondernemers kleiner te maken, waardoor het mogelijk is om scherpe prijzen aan te bieden voor de windstroom.

Podcast Marlouke Durville, RVO.nl: Subsidies in een toekomst met duurzame energie

Marlouke Durville, directeur Kernprocessen bij RVO.nl, vertelt over subsidies in de toekomst. De subsidiestroom zou voor duurzame energie op termijn kunnen afnemen, omdat het commercieel concurrerend is met andere energiebronnen. Zeker als de prijzen van fossiele brandstoffen zullen stijgen. Als de maatschappij kiest voor duurzame energie, wordt het nog gemakkelijker om de transitie te versnellen.