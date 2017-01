Wieger Droogh, algemeen directeur van Suez, vertelt over hoe het afvalbedrijf een grondstoffenleverancier wordt en daarmee bijdraagt aan de transitie naar een circulaire economie. Verder de Drentse 'Airbnb voor opslagruimtes' die het gaat maken in Londen, regenwater zuiveren voor drinkwater in gebouwen en drones die nu ook de landbouw veroveren.

Podcast Christel Thijssen, Loonbedrijf Thijssen: Precisielandbouw met drones

Christel Thijssen, eigenaar van Loonbedrijf Thijssen, vertelt over de activiteiten van het bedrijf dat zich richt op precisielandbouw. Het bedrijf is zelfs een gecertificeerd luchtvaartbedrijf, dat met drones vliegt voor akkerbouwers, melkveehouders, machinebouwers en verzekeringsmaatschappijen. Hiermee wil het bedrijf de Nederlandse landbouw duurzamer maken op het gebied van meststoffen, gewasbescherming, brandstof, water, en arbeid.

Podcast Johan Bel, Mijn Waterfabriek: Drinkwater van zuiver regenwater

Johan Bel, oprichter van Mijn Waterfabriek, vertelt over het nieuwe waterzuiveringssysteem van het bedrijf dat regenwater kan zuiveren tot schoon drinkwater. Tot voor kort konden alleen drinkwaterbedrijven dit voor elkaar krijgen, maar Mijn Waterfabriek gebruikt dezelfde technieken op kleinere schaal. Zo kan het waterzuiveringssysteem op gebouwen worden toegepast om bijvoorbeeld woningen zelfvoorzienend te maken.

Podcast Julian Doorten, Storage Share: Leegstand als opslagruimtes verhuren

Julian Doorten, medeoprichter van de start-up Storage Share, vertelt over de activiteiten van de 'Airbnb van opslagruimtes'. Het platform van Storage Share brengt vraag en aanbod van opslagruimtes bij elkaar. In grote steden zijn er veel leegstaande ruimtes van zowel kantoorbedrijven als particulieren. De leegstaande ruimtes kunnen vervolgens beter benut worden door ze te verhuren als opslagruimtes.

Podcast: Het belangrijkste nieuws

Presentator John van Schagen spreekt met Erik Verheggen, hoofdredacteur bij DuurzaamBedrijfsleven, over het belangrijkste nieuws van deze week. Het World Economic Forum is deze week van start gegaan en duurzaamheid staat heel hoog op de agenda. Dit is volgens de hoofdredacteur voor het eerst. Zo worden verschillende sessies over klimaatverandering gehouden en geven zowel bedrijven als overheden invulling aan het Parijse Klimaatakkoord.

Podcast Wieger Droogh, Suez: De grondstoffenrevolutie

Wieger Droogh, algemeen directeur van Suez, vertelt over hoe het concern de transformatie doormaakt van afvalbedrijf naar grondstoffenproducent. Om grondstoffen te maken, zamelt het bedrijf afval in. Voorheen was Suez een bedrijf dat alleen afval inzamelt. Om de circulaire economie tot een succes te maken, wil Suez echter een grote rol spelen als grondstoffenleverancier. Dit draagt bij aan zowel een toekomstbestendige business als een toekomstbestendige wereld.

Podcast Wieger Droogh, Suez: Plasticsoep in shampooflesjes

Wieger Droogh, algemeen directeur van Suez, vertelt over wat hem in het nieuws van deze week is opgevallen. Zo kondigt Suez aan samen te werken met Procter & Gamble (P&G) aan duurzame shampooflesjes. Suez gaat hiervoor de plasticsoep, plasticafval uit de oceaan, gebruiken als een grondstof voor de duurzame shampooflesjes van P&G.

Podcast Wieger Droogh, Suez: Duurzame innovaties in alle lagen

Wieger Droogh, algemeen directeur van Suez, vertelt over de grondstoffentransitie. Alle lagen van het bedrijf innoveert door kleine successen groot te maken. Iedereen wil onderdeel zijn van het succes. De algemeen directeur zegt een atmosfeer te creëren die duurzame innovatie en circulaire economie op alle lagen van de organisatie stimuleert. Zo wordt Suez een producent en niet alleen een afval-inzamelaar.

Podcast Wieger Droogh, Suez: Circulaire transitie versnellen

Wieger Droogh, algemeen directeur van Suez, vertelt over de voortgang van de circulaire economie. Veel afspraken worden in 2050 gemaakt, maar wellicht is de ambitie niet sterk genoeg. Hiervoor kunnen tussentijdse doelen worden gesteld, waardoor de circulaire economie op de korte termijn realistisch wordt. Ook vertelt de algemeen directeur over hoe Suez kan bijdragen aan het grondstoffenakkoord.