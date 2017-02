Podcasts Peeze: Duurzaamheid en transparantie in de koffieketen

Timmo Terpstra, algemeen directeur van Peeze Koffie, vertelt over CO2-neutrale koffie en hoe de keten transparantie en duurzaamheid kan integreren. Verder biobased speelgoedblokjes van suikerriet, olifantsgras als waardevolle grondstof voor het maken van beton, papier en plastic, en conveuses die bomen een kickstart geven.

Uitzending

Podcasts

Podcast: Het Belangrijkste Nieuws

Presentator John van Schagen, spreekt met hoofdredacteur Erik Verheggen van DuurzaamBedrijfsleven, over het belangrijkste nieuws van deze week. Tesla heeft in Californië drie enorme installaties voor energieopslag gebouwd. Behalve auto’s maakt het bedrijf namelijk ook accu’s voor andere toepassingen. Powerpack heet dat. Het zijn de grootste batterijinstallaties ooit gebouwd. Volgens Tesla is de installatie goed voor 15 procent van de totaal geïnstalleerde opslagcapaciteit in de wereld.

Podcast Timmo Terpstra, Peeze: Wat is duurzame koffie?

Timmo Terpstra, algemeen directeur van Peeze Koffie, vertelt over de activiteiten van het bedrijf. Er zijn verschillende interpretaties voor duurzaamheid, maar bij koffie houdt duurzaam in dat de koffie is gecertificeerd volgens duurzaamheidsstandaarden. Peeze bestaat 138 jaar en duurzaamheid leeft al langer in het bedrijf. Terpstra vertelt over het kantelpunt van de koffieketen om te verduurzamen.

Podcast Charlotte Jongejan, Land Life Company: Bomen een kickstart geven

Charlotte Jongejan head of marketing and communications bij Land Life Company, vertelt over de activiteiten van het bedrijf. Land Life Company komt uit Amsterdam, maar het is actief op vier continenten. Het bedrijf gebruikt ‘boom-couveuses’ om droge gebieden te herstellen. De Cocoon, zoals de boom-couveuse heet, is gemaakt van bio-afbreekbaar paperpulp en wordt in de grond geplaatst met ongeveer 25 liter water. Met dit water kan de boom 2/3 maanden vooruit zonder regen. Zo geeft Land Life Compnay bomen een kickstart, terwijl de box vanzelf afbreekt.

Podcast Timmo Terpstra, Peeze: Transparantie in de koffieketen

Timmo Terpstra, algemeen directeur van Peeze Koffie, vertelt over de oorsprong van hun koffie. Peeze hecht veel waarde aan de oorsprong van hun koffieproducten. In deze podcast legt Terpstra uit hoe de koffieketen in elkaar zit. Die wordt vaak complexer gemaakt door opkopers en verschillende handelaren, soms tot zeven schakels in een land. Je kunt de keten volgens Terpstra ook transparant en inzichtelijk maken.

Podcast Job Nijssen, Banbao: Biobased speelgoedblokjes

Job Nijssen, general manager van Banbao, vertelt over hoe de biobased speelgoedblokjes van het concern mogelijk worden gemaakt. Met dit initiatief wil Banbao de afhankelijkheid van plastic bij het maken van speelgoedproducten verminderen. Zo zijn de legoblokjes van Banbao gemaakt van suikerresten. Hiervoor werkt het bedrijf samen met het Nederlandse Biopromotions.

Podcast Timmo Terpstra, Peeze: CO2-neutrale koffie

Timmo Terpstra, algemeen directeur van Peeze Koffie, belooft koffie CO2-neutraal te maken. Hiervoor wordt CO2 gecompenseerd door projecten als het planten van bomen en de installatie van duurzame cookstoves bij de boeren die de koffiebonen telen. Dit wordt al meer dan vijftien jaar gedaan. Ook heeft het bedrijf klimaatneutrale Fairtrade koffie mogelijk gemaakt, waardoor de koffie ook in de keten CO2-neutraal is. Dat gaat over de productie, oorsprong en transport en niet de gebruiksfase bij de consument.

Podcast Jan-Govert van Gilst, Nnrgy: Olifantsgras als waardevolle grondstof

Jan-Govert van Gilst, oprichter van Nnrgy, vertelt over de activiteiten van het bedrijf en hoe olifantsgras als een waardevolle grondstof kan worden gebruikt bij het maken van producten als beton, papier en bioplastic. Nnrgy heeft zich tot doel gesteld om het bedrijf te professionaliseren en de duurzame producten uit olifantsgras op de markt te brengen en verder op te schalen.

Podcast Erik Verheggen, DuurzaamBV: Verdienmodellen in de circulaire economie

Erik Verheggen, hoofdredacteur DuurzaamBedrijfsleven, brengt een aantal verhalen over de circulaire economie onder de aandacht. De kern van de themamaand: Het succes van de circulaire economie hangt af van het aangaan van nieuwe samenwerkingen en creatieve manieren om kringlopen te sluiten. Een voorbeeld is het terugwinnen van waarde bij het hergebruik van sinaasappelschillen.

Podcast Timmo Terpstra, Peeze: Belasting van arbeid naar grondstofverbruik

Timmo Terpstra, algemeen directeur Peeze Koffie, is van mening dat duurzaamheid en wat we daarmee bedoelen, een gemeengoed moet worden. Hiervoor moet het belastingsysteem van arbeid naar grondstoffen worden verschoven. Als Terpstra minister duurzaamheid zou zijn, dan zou het gebruik van grondstoffen meer worden belast dan de arbeidsuren.