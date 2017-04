In deze uitzending van DuurzaamBV Radio spreekt Jan-Willem Vosmeer, Corporate Social Responsibility manager bij Heineken International, over hoe het bierconcern duurzaamheid als basis legt voor zijn business. Verder vertelt AkzoNobel over een duurzame coating voor schepen die brandstofverbruik vermindert, laat Actiam weten waarom de watervoetafdruk van beleggingen belangrijk is en vertelt United Wardrobe over hoe het online-platform tweedehandskleding de norm gaat maken.

Podcast Rob Remans, AkzoNobel: Innovatieve coating

Rob Remans, sales manager Benelux bij Marine Coatings van AkzoNobel, vertelt over de innovatieve coating voor schepen. 21 jaar geleden introduceerde AkzoNobel zijn duurzame Intersleek-coating voor schepen. Deze coating dringt het brandstofverbruik van schepen fors terug. En dat leidt weer tot een vermindering van CO2-uitstoot.

Podcast Kristel Verhoef, Actiam: Watervoetafdruk van beleggingen

Kristel Verhoef, Active Ownership Specialist bij Actiam, vertelt over de laatste activiteiten van de vermogensbeheerder om de watervoetafdruk van zijn beleggingen transparant te maken. Naar verwachting is de vraag naar water in 2030 groter dan het aanbod. Daarom spoort Actiam bedrijven aan om zuiniger om te gaan met water.

Podcast: Het Belangrijkste Nieuws

Erik Verheggen, hoofdredacteur bij DuurzaamBedrijfsleven, spreekt met presentator John van Schagen over het belangrijkste nieuws van deze week. Edith Schippers is informateur en verkent samen met de partijen hoe zij elkaar op de inhoud kunnen vinden. Zij worden in dat proces van adviezen voorzien. Zo heeft de Dutch Growth Coalition, waar ook Heineken onderdeel van is, een brief gestuurd met de vraag om duurzaamheid nu eens goed op de kaart te zetten.

Podcast Digital Revolution: Impact van de smartphone

Erik Verheggen, hoofdredacteur bij DuurzaamBedrijfsleven spreekt met presentator John van Schagen over de themamaand Digital Revolution. Twee infographics van deze themamaand komen naar voren: de impact van jouw smartphone en de supermarkt van de toekomst. Beide infographics zijn te downloaden op het online platform van DuurzaamBedrijfsleven.

Podcast Jan-Willem Vosmeer, Heineken International: Duurzaamheid als business

Jan-Willem Vosmeer, Corporate Social Responsibility manager bij Heineken International, vertelt over de activiteiten van het bedrijf. Volgens de manager gaat duurzaamheid en business hand in hand. Zo kunnen bedrijven duurzaamheid als basis gebruiken in hun business om zowel de milieuvoetafdruk te verkleinen als omzet te genereren. Vosmeer vertelt verder over de voorbeelden van duurzaamheid en business binnen Heineken.

Podcast Jan-Willem Vosmeer, Heineken International: CO2-reductie

Jan-Willem Vosmeer, Corporate Social Responsibility manager bij Heineken International, vertelt over de milieuvoetafdruk die wordt veroorzaakt door het produceren van bier. Op het gebied van CO2, wil de bierbrouwer ten opzichte van 2008 40 procent minder van de broeikasgas veroorzaken in zijn productieprocessen.

Podcast Jan-Willem Vosmeer, Heineken International: Zero-waste bij Heineken

Jan-Willem Vosmeer, Corporate Social Responsibility manager bij Heineken, vertelt over de duurzaamheidsambities van Heineken. Het bedrijf streeft naar een zero-waste beleid, waarbij de productieprocessen van bier geen afval meer opleveren. Een voorbeeld daarvan is het verkopen van bierbostel, een restproduct van bier, als veevoer. Dit wordt positief ervaren door boeren.

Podcast Jan-Willem Vosmeer, Heineken International: Minister van Duurzaamheid

Jan-Willem Vosmeer, Corporate Social Responsibility manager bij Heineken International, vertelt over een boek en documentaire die hij luisteraars aanraadt. Vosmeer vertelt verder wat hij zou doen als hij minister van Duurzaamheid was. De CSR-manager vindt het belangrijk dat het nieuwe kabinet meer maatregelen moet nemen om het Klimaatakkoord en de SDG's te behalen.

Podcast Thijs Verheul, United Wardrobe: Tweedehands kleding de norm

Thijs Verheul, oprichter van online platform United Wardrobe, verkoopt sinds 2014 online kleding. Inmiddels telt het platform 600.000 gebruikers. De oprichter vertelt hoe het platform tweedehands kleding de norm gaat maken en bijdraagt aan een duurzame kledingindustrie.