In deze uitzending is Richard Klatten, directeur van Qurrent, te gast. Hij staat met zijn bedrijf boven aan het lijstje van duurzaamste energieleveranciers van Nederland. Sinds kort is Qurrent bovendien hoofdsponsor van Feyenoord. Verder: vliegtuigen schoonmaken zonder water, de 100.000 circulaire werkplekken van de Rijksoverheid en duurzame elektriciteit opslaan als waterstof.

Uitzending

Podcasts

Podcast: Het belangrijkste nieuws

Erik Verheggen, hoofdredacteur bij DuurzaamBedrijfsleven, spreekt met presentator John van Schagen over het belangrijkste nieuws van deze week. Op de belangrijkste autobeurs van Azië in Shanghai presenteren verschillende merken, waaronder Volkswagen en Audi, hun nieuwe elektrische modellen. Verder blijkt uit cijfers van Energie Onderzoek Centrum Nederland veel gas weglekt bij oliebedrijven. Er moet meer gebeuren om de klimaatafspraken uit Parijs na te komen en dat leidt wellicht tot hogere lasten, met name voor lage inkomens.

Podcast Richard Klatten, Qurrent: Iedereen duurzame energie op laten wekken

Qurrent stimuleert klanten zelf op te wekken wat zij aan energie verbruiken. Dat doet het bedrijf onder meer met het burgerwindpark Hellegatsplein, waarvan alle Qurrent-leden mede-eigenaar zijn. Maar ook zonnepanelen op daken van scholen en overheidsgebouwen bieden kansen om iedereen duurzame energie te laten opwekken. Richard Klatten, directeur van Qurrent, over betrokkenheid, andere economische modellen en het delen van de lusten en lasten van de duurzame economie.

Podcast Richard Klatten, Qurrent: Onderscheidend vermogen t.o.v. 'groene' energiemerken

Volgens Richard Klatten, directeur van Qurrent, is er vraag naar duurzame energie en tools die helpen energie te besparen. Maar Qurrent is niet de enige duurzame partij op de markt. Onder meer door niet te streven naar winstmaximalisatie en door energie tegen inkoopprijs te leveren, weet het bedrijf zich te onderscheiden van andere ‘groene’ merken.

Podcast Richard Klatten, Qurrent: 'Duurzame energie voor iedereen'

Energiebedrijf Qurrent is een coöperatie zonder winstoogmerk. Het motto: ‘Iedereen duurzame energie in Nederland’. Onder meer als hoofdsponsor van Feyenoord, zoekt het energiebedrijf de verbinding met de Nederlanders op. Richard Klatten, directeur van Qurrent, over de doelen van het duurzame energiebedrijf.

Podcast Richard Klatten, Qurrent: Zo snel mogelijk de kolencentrales dicht

Een stimuleringsmaatregel voor duurzame energie op consumentenniveau en zo snel mogelijk de kolencentrales dichtgooien. Twee maatregelen van Richard Klatten, directeur van Qurrent, die hij als minister voor Duurzaamheid direct zou doorvoeren.

Podcast Joost Hooghiem, Gasunie: Duurzame elektriciteit opslaan als waterstof

Duurzame elektriciteit opslaan als waterstof. Dat is wat EnergyStock en New Energy, dochterbedrijven van Gasunie, bij Aardgasbuffer Zuidwending in Groningen gaan doen. Joost Hooghiem, plant manager & hoofd mijnbouw installatie van Gasunie, over het pilotproject HyStock, waarin de kansen van waterstofopslag worden onderzocht.

Podcast Sabine van der Leij, Rijksoverheid: 100.000 circulaire werkplekken voor Rijksoverheid

100.000 circulaire werkplekken. Dat is de ambitie van de Rijksoverheid. Om dit te bereiken start Rijkswaterstaat met de tot nu toe grootste circulaire aanbesteding in Nederland. Sabien van der Leij, categoriemanager bij de Rijksoverheid, legt uit hoe dat in zijn werk gaat.

Podcast Thomas de Boer, Thoms Aviation: Vliegtuigen schoonmaken zonder water

Vliegtuigen schoonmaken zonder water. Slim, maar ook erg duurzaam. Thoms Aviation zorgt ervoor dat vliegtuigen er spik en span uitzien, zonder water te verspillen. Thomas de Boer, oprichter van Thoms Aviation, legt uit hoe de methode werkt.

Podcast DuurzaamBedrijfsleven Magazine 'Digital Revolution'

Komende week valt het nieuwe magazine van DuurzaamBedrijfsleven rondom het thema Digital Revolution op de mat. Hoofdredacteur Erik Verheggen over de inhoud van het blad, dat vol staat met interviews, achtergronden en infographics die laten zien welke kansen digitalisering biedt voor duurzame innovatie.