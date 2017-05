In deze uitzending van DuurzaamBV Radio zijn Marcel Wubbolts, Chief Technology Officer bij Corbion, en Diana Visser, directeur duurzaamheid bij Corbion, te gast. Zij vertellen over het verdienmodel van het concern dat gebaseerd is op de biobased economie. Verder in deze uitzending vertelt Vandebron over hoe elektrische voertuigen en blockchain de groene energietransitie versnellen, gaat het bedrijf Tidal Bridge in Indonesië een brug bouwen met 's werelds grootste getijdenenergiecentrale en zet de start-up Clear Flight Solutions robotvogels in om echte vogels op een Canadese luchthaven weg te jagen.

Podcast: DuurzaamBedrijfsleven in het teken van Future Cities

Deze maand staat DuurzaamBedrijfsleven in het teken van Future Cities. We proberen daarin een blauwdruk te schetsen voor de duurzame stad van de toekomst. Dat doen we natuurlijk met mooie verhalen en infographics. In deze podcast vertelt Erik Verheggen, hoofdredacteur bij DuurzaamBedrijfsleven, over de verhalen die je niet mag missen.

Podcast Eric van den Eijnden, Tidal Bridge: Brug met grootste getijdenenergiecentrale

De grootste getijdencentrale ter wereld komt in Indonesië te staan en wordt ontwikkeld door het Nederlandse Tidal Bridge. De getijdencentrale moet 100.000 huishoudens van stroom voorzien en de gehele regio naar een hoger plan tillen. In deze podcast spreekt presentator John van Schagen met Eric van den Eijnden, CEO van Tidal Bridge, over de plannen voor de bouw van deze bijzondere brug.

Podcast Matthijs Guichelaar, Vandebron: Elektrische auto's en blockchain

Elektrische auto’s en blockchain inzetten om schommelingen in het stroomnet op te vangen. Dat is wat energiebedrijf Vandebron en netbeheerder Tennet vanaf komende zomer gaan doen. In deze podcast spreekt presentator John van Schagen met Matthijs Guichelaar, medeoprichter van Vandebron, over hoe blockchain de duurzame energietransitie kan versnellen.

Podcast: Het Belangrijkste Nieuws

The Ocean Cleanup, de organisatie van de Nederlander Boyan Slat, mocht afgelopen week € 20 miljoen euro aan investeringsgeld bijschrijven. De organisatie haalde het geld op bij onder meer DSM, het filantropische echtpaar Benioff en mede-oprichter van Paypal Peter Thiel – een oud-collega van Elon Musk. Alles draait bij The Ocean Cleanup om het opruimen van plastic in de oceaan. Dat ideaal van Slat komt nu wel een stukje dichterbij.

Podcast Robert Jonker, Clear Flight Solutions: Robotvogels

Robert Jonker, co-founder van Clear Flight Solutions, vertelt over de robotvogels die op luchthavens en landbouwbedrijven echte vogels wegjagen. Onlangs nam een Canadese luchthaven een vloot van de robotvogels van de Nederlandse start-up in gebruik. Volgens Clear Flight Solutions levert deze methode naast milieuwinsten, een aanzienlijke kostenbesparing op voor de luchtvaart.

Podcast Marcel Wubbolts, Diana Visser, Corbion: De zin en onzin van biobased

Marcel Wubbolts, Chief Technology Officer bij Corbion, en Diana Visser, directeur duurzaamheid bij Corbion, vertellen over het verdienmodel van bioplastics. Corbion maakt slimme biobased producten op basis van één molecuul, namelijk melkzuur. Corbion gebruikt micro-organismen om melkzuur te produceren. Vervolgens maakt het concern er bioplastics van. Ook ingrediënten voor verschillende voedingsstoffen zijn te maken uit melkzuur.

Podcast Marcel Wubbolts, Diana Visser, Corbion: Bioplastics

Marcel Wubbolts, Chief Technology Officer bij Corbion, en Diana Visser, directeur duurzaamheid bij Corbion, vertellen over bioplastics. Bioplastic wordt gemaakt uit hernieuwbare grondstoffen zoals suikerriet of mais. De grondstoffen komen uit de landbouw en zijn oneindig hernieuwbaar, in tegenstelling tot fossiele grondstoffen die worden gebruikt om traditionele plastics te maken. Bioplastic heeft echter dezelfde eigenschappen als traditioneel plastic.

Podcast Marcel Wubbolts, Diana Visser, Corbion: Biobased en circulair

Marcel Wubbolts, Chief Technology Officer bij Corbion, en Diana Visser, directeur duurzaamheid bij Corbion, spreken over het belang van de bioased economie. Volgens Wubbolts is er geen circulaire economie zonder de biobased economie. Een volledig gesloten grondstoffenketen is niet altijd mogelijk en als je toch ergens verliezen hebt in de keten in de vorm van afval, dan is het aan te raden om de materialen te vullen met biobased alternatieven. Biobased economie en circulaire economie gaan hand in hand.

Podcast Marcel Wubbolts, Diana Visser, Corbion: Duurzame boekentip

Macel Wubbolts, chief technology officer bij Corbion, en Diana Visser, directeur duurzaamheid bij Corbion, vertellen over de boeken op het gebied van duurzaamheid die ze anderen kunnen aanraden.