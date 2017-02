Nnrgy, dat papier, beton en bioplastic maakt van in Nederland geteeld olifantsgras, start dit jaar vier nieuwe bedrijven voor de productie van verschillende duurzame grondstoffen.

De oprichting van de vier dochterbedrijven is mogelijk door financiering van private investeerders. Elk van de bedrijven, die halverwege 2017 van start gaan, richt zich op een aparte markt.

“Een van de bedrijven gaat zich richten op de productie van beton gemaakt van olifantsgras, een tweede op het spuitgieten van bioplastics en weer een derde focust op de productie van verpakkingen op basis van olifantsgras. Daarnaast komt er een bedrijf waarin de teeltgrond en planten zelf centraal staan”, zegt Jan-Govert van Gilst, oprichter van Nnrgy.

Elk bedrijf werkt vervolgens in een joint venture met de afnemers. Wie dat zijn, maakt Van Gilst pas bekend als alle contracten zijn ondertekend. “Maar het zijn toonaangevende verpakkings-, beton- en spuitgietbedrijven”, licht hij alvast een tipje van de sluier op.

Duurzame grondstoffen

Miscanthus Giganteus, ofwel olifantsgras, vormt de kern voor alle duurzame grondstoffen van Nnrgy. Het bedrijf verbouwt het snelgroeiende gewas, dat grote hoeveelheden CO2 per hectare opneemt, op grond die anders ongebruikt blijft.

Dit maakt het gras volgens Nnrgy een duurzaam en marktconform alternatief voor traditionele grondstoffen. In 2014 verkocht Nnrgy al het eerste papier waarvoor geen bomen hoeven worden gekapt. Sinds dat jaar zijn er een aantal toepassingen bijgekomen, zoals bio-afbreekbaar plastic zonder olie en beton uit de 3D-printer. Met deze alternatieve grondstoffen kunnen verschillende producten worden gemaakt, van verpakkingsmateriaal voor groente of fruit tot aan een autodashboard.

Alternatief voor olie en cement

Als het aan Van Gilst ligt, gebruiken we binnenkort alleen nog maar materialen met een lage ecologische voetafdruk. “Ondanks dat veel plastics recyclebaar zijn, belanden ze toch nog in het milieu. Daarnaast stelt de overheid strengere eisen op het gebied van minerale oliën en kankerverwekkende stoffen in plastics. Wij maken een alternatief dat volledig composteerbaar is en vrij van dit soort schadelijke stoffen. We merken dat bedrijven daarnaar op zoek zijn.”

Ook op het gebied van beton gemaakt met olifantsgras bespeurt Van Gilst grote interesse. “Er is een enorme vraag naar beton zonder cement, dat een grote CO2-verzaker is. Zo bestelde de gemeente Bergen op Zoom onlangs dertig bankjes gemaakt van beton met olifantsgras.”

Duurzaam olifantsgras

Om te kunnen voldoen aan de toenemende marktvraag naar duurzaam materiaal, plant Nnrgy daarnaast nieuwe arealen olifantsgras. Momenteel beschikt het bedrijf over 100 hectare, waarvan op 20 hectare olifantsgras staat. Dat oppervlak moet de komende tijd verder groeien.

Nnrgy verbouwt het gras op duurzame wijze, zonder gebruik van mest en bestrijdingsmiddelen. Per hectare oogst het bedrijf 20 ton olifantsgras per jaar.

