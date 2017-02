Kaars zonder ruwe olie van Wageningen UR en Cargill

Onderzoekers van Wageningen Food & Biobased Research ontwikkelen een duurzaam alternatief voor paraffinewas, een product gemaakt van ruwe olie.

Paraffinewas wordt toegepast als grondstof voor kaarsen. Wageningen Food & Biobased Research werkt voor het plantaardige alternatief samen met Cargill Global Edible Oil Solutions, een van ’s werelds grootste producenten van plantaardige olie, meldt het onderzoeksinstituut in een persbericht.

Volgens Peter Tollington van het Bio-industrials team van Cargill is het vervangen van paraffine op basis van minerale olie door een alternatief op basis van plantaardige olie, een aantrekkelijk alternatief voor zowel consumenten als producenten.

Duurzame materialen

“We ontwikkelen continu nieuwe en duurzame toepassingen voor onze materialen. De kaarsenmarkt is met een geschatte verkoopwaarde van € 1,5 mrd euro de grootste toepassing van paraffinewas in Europa. Als alle schakels in de toeleveringsketen op een effectieve manier samenwerken, zijn er mogelijkheden om consumenten te voorzien van duurzamere kaarsproducten.”

Theelichtjes en andere omhulde kaarsen bevatten in veel gevallen al plantaardige olie. Voor vrijstaande kaarsen is het echter een veel grotere uitdaging om er alternatieven op basis van plantaardige olie voor te ontwikkelen vanwege de gebruikte productieprocessen en de was-eigenschappen die noodzakelijk zijn om de kaars goed te laten functioneren.

Het project, dat verschillende spelers uit de keten samenbrengt, is ontstaan uit een initiatief van TKI Agri&Food. Het onderzoek wordt gecoördineerd door MVO, de organisatie die de belangen behartigt van de Nederlandse olie- en vetsector. Naast Cargill werkt Wageningen Food & Biobased Research samen met kaarsenproducent Bolsius en wasproducent Koster Keunen.

Slim combineren

Rolf Blaauw, projectleider bij Wageningen Food & Biobased Research, legt uit dat 'geharde' olie kan worden verkregen via hydrogenering, een techniek die veel wordt toegepast in de voedingsindustrie.

“Als men vloeibare olie behandelt met waterstofgas, dan verdwijnen de dubbele bindingen in de olie en wordt het smeltpunt verhoogd. Gehydrogeneerde olie is helaas broos en moeilijk te verwerken. Dit betekent dat de olie eerst gemodificeerd moet worden voordat die toegepast kan worden in processen die oorspronkelijk zijn ontworpen voor de productie van paraffinekaarsen.”

Door de geharde olie slim te combineren met ‘zachtere’ olie- en vetderivaten kunnen de onderzoekers een plantaardige was ontwikkelen die betere eigenschappen heeft voor alle kaarsprocessen.

Blaauw: “We werken daarnaast aan een versie waarbij we kleine hoeveelheden speciale additieven aan de gehydrogeneerde olie toevoegen. We beperken onszelf tot eenvoudige modificaties die al op industriële schaal worden toegepast en geschikt zijn voor bestaande productieprocessen.”

Het project ‘Vegetable oil-based waxes in industrial applications’ werd begin 2015 gelanceerd en loopt tot eind 2017. De voorlopige resultaten zijn veelbelovend, zegt Blaauw: “We zijn er inmiddels in geslaagd om de was minder broos te maken en een flexibeler materiaal te produceren voor kaarsenproductie. Nu kijken we naar de problemen die zich voordoen wanneer de kaars brandt en dan vooral het beheersen en beperken van de hoeveelheid vloeibare was die gevormd wordt. Ons onderzoek leidt inmiddels al tot nieuwe oplossingen.”

Economisch haalbaar

Blaauw verwacht dat het project uiteindelijk zal leiden tot een economisch haalbaar proces voor de productie van hoogwaardige kaarsen op basis van plantaardige olie. Dit biedt de sector een beproefd alternatief voor paraffine. “Ik denk dat kaarsenproducenten geleidelijk meer afstand zullen nemen van het gebruik van traditionele grondstoffen en vaker zullen kiezen voor plantaardige olie.”