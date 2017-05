Over biologisch afbreekbare en biobased plastics bestaan hardnekkige misverstanden. Hoe zit het met de recyclebaarheid? En is bio-afbreekbaar de oplossing voor plastic soep?

In het rapport ‘Biobased and biodegradable plastics – Facts and Figures’, probeert Wageningen Food & Biobased Research antwoord te geven op een aantal belangrijke vragen.

Het rapport inventariseert wetenschappelijke kennis over biobased en biologisch afbreekbare plastics, en focust daarbij op plastics die gebruikt worden in de verpakkingsindustrie.

Biomassa

Christiaan Bolck, programmamanager materials: “Bedrijven en belangengroeperingen beweren van alles. Dit rapport is bedoeld voor wie echt wil weten hoe het zit. Dat is vaak wel een genuanceerd verhaal.”

“Zo bestaan er biologisch afbreekbare plastics die binnen enkele maanden volledig afbreken in zee maar zeevogels kunnen nog steeds stikken in een biologisch afbreekbare plastic zak”

Deels komt de onduidelijkheid door terminologie. Alleen de term 'bioplastic' al. Deze wordt gebruikt voor plastics die gemaakt zijn uit veelal plantaardige biomassa, maar wordt ook gebruikt voor plastics die biologisch afbreekbaar zijn. Het gaat hier echter om twee totaal verschillende kenmerken.

Onduidelijkheid rond biobased en biologisch afbreekbare plastics komt deels ook door kort door de bocht uitspraken waarbij de nuance ontbreekt. Zo klopt de uitspraak “alle plastics zijn slecht voor het milieu” niet maar is het ook niet waar dat “alle bioplastics groen en goed voor het milieu” zijn.

Dit zijn echter wel beweringen van zowel bedrijven als milieu actiegroepen die Wageningen UR hoort in de markt. Volgens het instituut gaan misverstanden daardoor een eigen leven leiden.

Zo wordt van bio-based plastics nog weleens beweerd dat het netto CO2-gebruik nauwelijks verschilt van fossiele plastics omdat wat ze besparen aan aardolie tijdens het productieproces weer teniet wordt gedaan. Bolck: ”In dit rapport laten we zien dat voor de productie van veel biobased plastics daadwerkelijk netto minder broeikasgassen vrijkomen dan reguliere plastics.”

Zwerfafval

Het rapport draagt bovendien feiten aan die relevant zijn voor actuele discussies over plastic verpakkingsafval. Zo is aangetoond dat de meeste biobased en biologisch afbreekbare plastics die nu in de handel zijn net zo goed mechanisch te recyclen zijn als gewone plastics, maar ook dat biologisch afbreekbare plastics geen allesomvattende oplossing zijn voor zwerfafval.

Of en hoe snel een biologisch afbreekbaar plastic door micro-organismen afgebroken wordt, hangt namelijk af van het milieu waarin ze terecht komen. Bolck: “Zo bestaan er biologisch afbreekbare plastics die binnen enkele maanden volledig afbreken in zee maar zeevogels kunnen nog steeds stikken in een biologisch afbreekbare plastic zak.”