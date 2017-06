Verpakkingen gemaakt van duurzamer of minder materiaal en verpakkingen die transport en logistiek efficiënter maken. Een greep uit de meer dan honderd innovaties die werden uitgelicht tijdens het Innovation Event 2017 van Smurfit Kappa in Noordwijk.

Klanten vanuit de hele wereld waren op donderdag 18 mei aanwezig in Hotel van Oranje in Noordwijk voor het Innovation Event 2017 van Smurfit Kappa. Het event stond in het teken van ‘Packaging in a digital world’. Samen met zijn klanten ging de verpakkingsproducent in gesprek over de rol van verpakkingen in een digitale wereld, waarin de consument 24/7 toegang heeft tot uiteenlopende verkoopkanalen.

Tijdens het evenement, dat Smurfit Kappa elke twee jaar organiseert, waren de ogen gericht op verpakkingsinnovaties in verschillende categorieën, van innovatieve retail- en e-commerceconcepten naar duurzame proces-, product- en supply chain-oplossingen.

DuurzaamBedrijfsleven zet vijf innovaties die tijdens het event werden getoond, op een rij:

1. Kartonnen doos gaat aardappelverspilling tegen

De kwaliteit van aardappelen wordt beïnvloed door licht en condens. Verpakt in plastic zakken, kunnen aardappelen dus gaan verkleuren, zweten en spruiten. Dat leidt ertoe dat 15 procent van de geproduceerde aardappelen bij het huishoudelijk afval belandt. The Potato Box, ontwikkeld voor een Belgische aardappelproducent, moet daar verandering in brengen.

De doos is gemaakt van karton, dat licht buiten houdt. Gaten maken de verpakking bovendien ademend, wat zweten voorkomt. Zo houdt de verpakking aardappelen langer vers, wat voedselverspilling volgens Smurfit Kappa fors vermindert.

2. Beter stapelen door L-vormige verpakking

Ook werkte de verpakkingenproducent samen met een fabrikant van autokinderstoeltjes. De producten van dit bedrijf werden voorheen verpakt in een standaard vierkanten doos. Door de stoel in plaats daarvan te verpakken in een L-vormige doos, werd het mogelijk om de dozen in elkaar te stapelen.

Hierdoor passen er meer dozen in één truck, wat leidt tot minder transportkilometers. Bovendien is er minder lege ruimte in de verpakking, waardoor het gebruik van opvulmaterialen kan worden teruggedrongen.

3. Efficiënte bescherming voor Ikea-kast

In samenwerking met Ikea heeft Smurfit Kappa beschermingsmaterialen van kasten tweeledig verduurzaamd. Voorheen gebruikte Ikea platen gemaakt van geëxpandeerd polystyreen (EPS), ook wel piepschuim genoemd, om planken van kasten in de verpakking te beschermen. In eerste instantie zijn alle EPS-platen vervangen door het duurzamere honingraatkarton.

Vervolgens heeft Smurfit Kappa het gebruik van deze platen geoptimaliseerd. Zo zijn de platen in de vorm van een hoofdletter E gestanst (zie onderstaande afbeelding). Zo behouden de delen afzonderlijk van elkaar hun functie, waardoor ze los van elkaar kunnen worden gebruikt. Dit heeft geleid tot 30 procent minder materiaalgebruik.

4. Meer dozen op een pallet zonder productschade

Een koffieproducent ondervond problemen bij het transport van zijn producten. Zo was er sprake van productbeschadiging tijdens het vervoer. Door een simpele wijziging van de positie van de producten in de verpakking kan deze beschadiging voortaan worden voorkomen.

Deze aanpassing leverde bovendien efficiëntie wat betreft stapeling op de pallets. Zo kunnen met de nieuwe aanpak twaalf dozen meer op een pallet worden geplaatst. Dat betekent volgens Smurfit Kappa twintig trucks minder op de weg, zonder productschade.

5. Recyclebare festivaltent

Kartent is een recyclebare festivaltent, gemaakt van karton. De twee jonge ondernemers achter het concept zagen bij festivalgangers een groeiende trend om aan het einde van een festival hun tent achter te laten, met een enorme afvalberg van nauwelijks recyclebaar materiaal als gevolg. De Kartent, die de ondernemers samen met Smurfit Kappa ontwikkelden, moet hiervoor een oplossing bieden.

De tent is niet alleen 100 procent recyclebaar, maar ook toegespitst op gebruik op festivals. Zo kan de Kartent tot 400 procent van het eigen gewicht aan water absorberen en blijft de tent ook onder natte omstandigheden goed in model. Daarnaast is de productie van de tent energiezuiniger; bij de productie van een traditionele tent wordt volgens Smurfit Kappa twee keer meer kooldioxide uitgestoten.

Besparingen energie- en materiaalgebruik

Naast de meer dan honderd productinnovaties werden er ook meerdere procesinnovaties getoond die bij Smurfit Kappa intern besparingen genereren in energie- en materiaalgebruik, wat leidt tot CO2-reductie.

Lees meer over de voortgang die het bedrijf in 2016 boekte in het Sustainability Report 2016, dat Smurfit Kappa tijdens het event presenteerde: Smurfit Kappa op koers voor duurzaamheidsdoelen 2020