The Body Shop verduurzaamt producten met nieuw ‘lab’

The Body Shop heeft een ‘innovatie-hub’ geopend in het Britse East Croydon, waarin de retailer gaat werken aan duurzame innovaties. Dat moet de milieu-impact van het cosmeticamerk terugdringen.

Dat schrijft Edie. In de zogeheten ‘hub’, die The Body Shop ook wel een laboratorium noemt, gaat het cosmeticamerk een innovatiepijplijn ontwikkelen met als doel nieuwe cosmetica te produceren, gemaakt van ingrediënten uit ‘biodiversiteit-hotspots’. Deze hotspots bevinden zich in gebieden die rijk zijn aan biodiversiteit.

Duurzame ingrediënten

Daarnaast brengt The Body Shop in kaart welke natuurlijke ingrediënten het bedrijf gebruikt, welke ingrediënten afkomstig zijn van groene chemie en wat de biologische afbreekbaarheid en watervoetafdruk van de producten zijn. Zo kan de retailer de milieuvoetafdruk van zijn producten monitoren en verder terugdringen.

Het 300 vierkante meter grote laboratorium integreert de werkgebieden productontwikkeling, duurzame inkoop en marketing in één partnerschap. Dat moet de ontwikkeling van producten met een lagere milieu-impact versnellen. Daarnaast moet de samenwerking heldere communicatie over deze duurzamere productie opleveren. The Body Shop investeerde £ 1 mln (€ 1,2 mln) in het lab.

Duurzaamheidsdoelstellingen

Eerder dit jaar kondigde The Body Shop aan de ecologische voetafdruk van zijn producten terug te dringen, met een aantal doelstellingen die in 2020 behaald moeten zijn. Zo stelt de retailer zich onder meer als doel dat in 2020 zijn natuurlijke ingrediënten 100 procent traceerbaar zijn en duurzaam worden ingekocht.

Daarnaast wil The Body Shop het gebruik van plastics op oliebasis in zijn verpakkingen tegen 2020 met 70 procent terugdringen.

Duurzame productieketen

De nieuwe ‘innovatie-hub’ moet bijdragen aan de realisatie van die doelstellingen.

“Door een unieke en extensieve ruwe-materialendatabase te gebruiken, kunnen we onze producten testen en herformuleren om hun impact op verschillende manieren terug te dringen, van afbreekbaarheid tot de watervoetafdruk”, zegt Gaetane David, research and innovation director van The Body Shop, tegen Edie. “Het staat ons ook toe om veel effectiever te innoveren en de ecologische voetafdruk van verschillende varianten nauwkeuriger te berekenen.”

Volgens David is het nieuwe lab daarnaast een schakel in een ‘echt innovatieve’ supply chain. “We zijn in staat om nieuw geïdentificeerde ingrediënten uit biodiversiteit-hotspots en potentiële gemeenschapspartners in een veel sneller tempo te testen. Vervolgens zijn we in staat om een vraag naar deze duurzaam geproduceerde en gecultiveerde ingrediënten te creëren, wat uiteindelijk biodiversiteitmilieus van deze ingrediënten beschermt.”