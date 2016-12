Fiets-webshop gaat 40 procent per fiets bezorgen

De webshop Futurumshop in Apeldoorn gaat zijn bezorging per fiets in 2017 uitbreiden. Volgend jaar moet 40 procent van de bestellingen in Nederlandse steden met de fiets worden afgeleverd.

Dat meldt Futurumshop in een persbericht. In juli startte de webwinkel, die fiets- en sportartikelen verkoopt, met bezorging per fiets in Apeldoorn. Dat deed het bedrijf in samenwerking met Fietskoeriers.nl. Na een succesvolle pilot gaat Futurumshop deze bezorging uitbreiden naar andere Nederlandse steden.

Halverwege 2017 moet 40 procent van alle bestellingen door een fietskoerier worden bezorgd. De bestellingen worden dan naar speciale ‘hubs’ aan de rand van steden gebracht. De fietskoeriers nemen de last mile in de stad voor hun rekening.

Duurzame bezorging per fiets

Dat voorkomt volgens Futurumshop-directeur Harmen van der Meulen onnodige verkeersdruk en CO2-uitstoot.

"Consumenten ergeren zich aan onnodig grote pakketten en de grote hoeveelheid bestelbusjes door de straat. Mede daarom hebben we besloten een duurzame stadsbezorging in alle grote steden in Nederland mogelijk te maken", zegt Van der Meulen in het persbericht.