Een gesloten winkeldeur heeft geen invloed op het aantal winkelbezoek en de omzet van een winkel. Dat biedt kansen voor energiebesparing in winkels.

Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Haystack International, in opdracht van de Belgische bedrijven Eandis, Unizo, de winkeliersvereniging Quartier National en de stad Antwerpen. Volgens de partijen leiden open winkeldeuren tot energieverlies en meer CO2-uitstoot. Desondanks willen veel winkeliers hun deuren open houden om klanten makkelijker te laten binnenkomen.

Uit het onderzoek, dat plaatsvond in mei en november 2016, blijkt echter dat er geen verschil is in het aantal winkelbezoeken en de omzet bij een gesloten of open winkeldeur. Volgens Haystack International kunnen winkeliers tijdens hun openingsuren hun winkeldeuren gesloten houden, zonder daardoor klanten of omzet mis te lopen.

Energiebesparing

Het onderzoeksbureau registreerde daarnaast het aardgasverbruik van de winkels. Daaruit bleek dat de winkels door het sluiten van hun deuren in de testperiode circa 37 procent bespaarden op hun aardgasverbruik. Het sluiten van winkeldeuren levert dus wel een duidelijke besparing op qua energiekosten, stelt het onderzoeksbureau.

“Op het energieverbruik is er uiteraard wel een zeer gunstig effect”, zegt Nabilla Ait Daoud, bevoegd voor leefmilieu in de stad Antwerpen, in een persbericht. “Dit resultaat kan alle neuzen in de juiste richting zetten en ervoor zorgen dat meer winkeldeuren gesloten blijven. Zo kunnen we in de stad enorm veel energie besparen en dragen ook de winkeliers bij in het behalen van onze klimaatdoelstellingen.”

Klimaatdoelstellingen

Eandis, een van de betrokken bedrijven, biedt netwerkoplossingen voor elektriciteit, aardgas, warmte en openbare verlichting. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen ook een belangrijke maatschappelijke rol in onder meer de realisatie van klimaatdoelstellingen.

De resultaten van het onderzoek versterken Eandis in zijn inzet om winkeliers ervan te overtuigen om hun deuren te sluiten. Het bedrijf gaat de testresultaten en inzichten delen met andere steden en gemeenten. Plaatselijke winkeliersverenigingen kunnen daar dan ook mee aan de slag.