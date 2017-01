Thomas Cook lanceert een nieuw dierenwelzijnsbeleid binnen de Thomas Cook Group International. De reisorganisatie claimt daarmee een primeur te hebben in de reisbranche.

Het nieuwe beleid vereist dat alle aanbieders van excursies waar dieren bij betrokken zijn, vanaf 1 januari 2017 voldoen aan de ABTA Global Welfare Guidelines. Deze richtlijnen schrijven onder meer voor dat dieren geen honger en dorst mogen lijden, dat ze goede huisvesting moeten hebben en moeten worden beschermd tegen angst en stress.

Als een excursie niet voldoet aan de gestelde eisen, zal Thomas Cook deze niet meer aanbieden. De reisorganisatie is naar eigen zeggen de eerste binnen de reisbranche die de ABTA-richtlijnen zo strikt toepast.

Dierenwelzijn verbeteren

De komende weken gaat het beleid op verschillende vakantiebestemmingen van start. “Dit nieuwe beleid is een direct gevolg van het luisteren naar onze klanten en onze collectieve belofte om onze bedrijfsvoering zo in te richten dat het voldoet aan de verwachtingen van onze klanten”, zegt Peter Frankhauser, CEO van Thomas Cook Group International, in een persbericht.

“Ik ben trots dat wij de leiding nemen op dit gebied. Wij hopen dat het een branchebreed onderwerp wordt en dat wij, door deze gedurfde stap te nemen, onze gelijken stimuleren ons hierin te volgen. Alleen door dit gezamenlijk op te pakken kunnen we het welzijn van de dieren verbeteren.”

Nieuw beleid

Thomas Cook ontwikkelde het nieuwe beleid in samenwerking met de organisaties Global Spirit en Born Free. De nieuwe aanpak volgde op bezorgdheid vanuit klanten en collega’s over de standaard in sommige van de aangeboden excursies.

Zo zouden veel van de aanbieders van de betreffende excursies niet genoeg doen om goed voor de dieren te zorgen. Na een onafhankelijke audit bleek inderdaad dat een nieuwe aanpak nodig was, meldt de reisorganisatie.