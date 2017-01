Picnic breidt duurzame boodschappendienst in 2017 uit

Online supermarkt Picnic wil zijn duurzame boodschappendienst in 2017 uitbreiden naar tien tot vijftien nieuwe steden. Het bedrijf denkt aan uitbreiding in middelgrote gemeenten als Apeldoorn, Gouda, Lelystad en Zoetermeer.

Dat meldt Picnic in een persbericht.

De online supermarkt is momenteel actief in Amersfoort, Almere, Leusden, Soest, Maarssen en Utrecht. Daar bezorgt Picnic de boodschappen zes dagen per week met behulp van zelf ontwikkelde elektrische bezorgwagentjes gratis bij de consument thuis. Daarmee wil de online supermarkt de CO2-uitstoot van auto’s van en naar fysieke supermarkten terugdringen.

Duurzame bezorgwagentjes

Eind december meldde volgens Picnic de 24.000ste klant zich aan voor de online dienst. Een jaar eerder had de supermarkt nog 4.332 klanten. Het aantal orders steeg in 2016 met 1.152 procent ten opzichte van een jaar eerder. In totaal bezorgde Picnic 487.000 volle boodschappentassen aan huis.

Dat komt neer op 5 miljoen kilo boodschappen, die door 439 bezorgers werden thuisgebracht. Dat deden zij in de elektrische bezorgwagentjes. Deze duurzame wagentjes legden zo’n 359.000 kilometer af; volgens Picnic vergelijkbaar met negen keer de wereld rond.

Beluister de podcast waarin Michiel Muller, medeoprichter van Picnic, vertelt over de elektrische bezorgwagentjes:

CO2-reductie

“Het Picnic-model, waarbij gemak en duurzaamheid hand in hand gaan, slaat aan”, zegt Joris Beckers, medeoprichter van Picnic, in het persbericht. “De gratis bezorging levert niet alleen een geweldige tijdsbesparing op voor onze klanten die niet elke keer heen en weer hoeven naar de supermarkt, maar ook een aanzienlijke reductie van de CO2-uitstoot.”

Voedselverspilling tegengaan

Behalve de CO2-uitstoot probeert Picnic ook voedselverspilling te minimaliseren. Dat doet de online supermarkt door geen grote voorraden aan te houden, maar exact in te kopen wat de klant eerder heeft besteld.