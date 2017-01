Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) ondertekent donderdag namens de supermarkt- en foodservicesector de Green Deal ‘Over de Datum’. Daarmee werkt de sector aan een vermindering van voedselverspilling door de consument.

De Green Deal wordt ondertekend tijdens de Nationale Voedseltop, die donderdag in Den Haag plaatsvindt. Naast het CBL zetten staatssecretaris Van Dam, minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu, FNLI, de Nederlandse Zuivel Organisatie en Wageningen University & Research hun handtekening.

Volgens de partijen die de Green Deal ondertekenen, hebben consumenten moeite met de interpretatie van de verschillende datumaanduidingen op verpakkingen van voedsel.

Houdbaarheidsdatum

Zo weet slechts 38 procent van de consumenten het verschil tussen ten minste houdbaar tot (THT) en te gebruiken tot (TGT), stelt het CBL. 16 procent van de consumenten zou voedsel dan ook direct na de THT-datum weggooien. In 2013 verspilde de consument circa 47 kilo per persoon, zo’n 800 miljoen per jaar.

Een goede omgang met houdbaarheidsdata op voedingsmiddelen door consumenten kan 14 kilo aan voedselverspilling per persoon per jaar voorkomen, stelt het CBL op basis van onderzoek van bureau CREM. Dat komt neer op in totaal 238 miljoen kilo per jaar. Alle inspanningen moeten leiden tot minimaal een halvering van de totale voedselverspilling door de consument in 2025.

Communicatie

Supermarkten willen consumenten volgens het CBL beter informeren over de betekenis van en de omgang met houdbaarheidsdata. Daarnaast zijn supermarkten bereid om via hun communicatiemiddelen tips te geven over het bewaren en bereiden van voedsel.

Het bureau roept zijn leden daarnaast op om THT-data niet korter vast te stellen dan nodig, voor optimaal behoud van kwaliteit. Bovendien roept zij haar achterban op om daar waar de Europese regelgeving dit toestaat, geen houdbaarheidsdatum op een verpakking te zetten, tenzij daar een uitlegbare reden voor is.

Voedselverspilling

De supermarkt- en foodservicesector richt zich volgens het CBL ook op het terugdringen van de voedselverspilling binnen de eigen organisaties en de voedselketen in zijn geheel.