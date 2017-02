Jumbo plaatst 14.000 zonnepanelen op kantoor en dc

Supermarktketen Jumbo gaat dit jaar 14.000 zonnepanelen plaatsen op zijn hoofdkantoor en distributiecentra in Veghel.

De zonnepanelen hebben een jaarlijkse productiecapaciteit van 2.187.000 kilowattuur. Dat is ruim voldoende voor de energievoorziening van circa 730 huishoudens, meldt Jumbo in een persbericht. Volgens de supermarktketen is het project een van de vijf grootste zonne-energieprojecten in Nederland.

Behalve op zijn hoofdkantoor en distributiecentra, breidt Jumbo ook het aantal zonnepanelen op zijn winkels uit. Naast de huidige dertien winkels met zonne-energie, plaatst de retailer de komende maanden in totaal 910 zonnepanelen op winkels in Almere, Winterswijk en Nijverdal. Die zijn samen goed voor 246.000 kilowattuur duurzame elektriciteit per jaar.

Duurzame energie

“Als Jumbo willen we zuinig zijn op de wereld om ons heen. Een belangrijke uitdaging is de manier waarop fossiele brandstoffen - zoals aardolie, aardgas en steenkolen - gebruikt worden. Deze zorgen voor een hoge CO2-uitstoot en daarmee voor opwarming van de aarde”, zegt Colette Cloosterman-van Eerd, directeur formule en innovatie en mede-eigenaar van Jumbo Supermarkten, in het persbericht.

“Jumbo wil zo weinig mogelijk energie verbruiken en steeds meer hernieuwbare energiebronnen inzetten, zoals wind- en zonne-energie. Met de plaatsing van 14.000 zonnepanelen op ons hoofdkantoor en onze distributiecentra in Veghel zetten we hierbij een belangrijke stap vooruit.”

Zonne-energie

Het zonne-energieproject is onderdeel van Jumbo’s Klimaatplan. Dit plan bevat de duurzaamheidsdoelstellingen van de supermarktketen tot 2020. Zo stelt Jumbo zich als doel om in 2020 20 procent energiebesparing en 50 procent CO2-reductie te hebben gerealiseerd in vergelijking met 2010.

Verder wil de retailer het aandeel duurzame energie met 20 procent verhogen. 5 procent moet tegen die tijd afkomstig zijn van eigen energieopwekking.

Bekijk deze video over de duurzaamheidsdoelstellingen van Jumbo: