De Belgische start-up Sea Socks maakt sokken van gerecyclede visnetten. Zo maken de oprichters kleding van afval.

De visnetten worden door de milieuorganisatie Healthy Seas uit de zee gehaald, waarna ze worden geleverd aan de Italiaanse producent Aquafil. Dit bedrijf maakt van de oude visnetten het gerecycled textielgaren Econyl.

Net als merken als Volcom, Outerknown en Levi’s, gebruikt ook het Belgische Sea Socks dit garen voor de productie van nieuwe artikelen: sokken.

Duurzame kleding

Met de productie van de Econyl-sokken wil Sea Socks een duurzaam product op de kledingmarkt brengen.

“Elk jaar wordt 640.000 ton aan visnetten achtergelaten in onze oceanen, en elk jaar raken meer dan 5 miljoen vissen en andere marine dieren verstrikt in een van die netten. Samen met Healthy Seas transformeren we afval tot kleding”, schrijven de oprichters van Sea Socks, een groep studenten, op hun website.

Om het verzamelen van visnetten uit de zee te ondersteunen, gaat van elk verkocht paar sokken € 1 naar Healthy Seas.

Oude visnetten uit Urk

Ook de Urker vissers werken samen met Healthy Seas. In plaats van hun oude visnetten te verbranden, brengen de vissers deze voortaan naar een depot van Healthy Seas in Urk. Ook deze visnetten gaan naar Aquafil, dat er garens van maakt. Naar verwachting gaan de Urker vissers zo’n 150 ton aan visnetten per jaar inzamelen.