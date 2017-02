Vakantiepark Roompot krijgt laadpalen en inheemse bomen

Het nieuwe vakantieresort Noordzee Beach Village van Roompot Vakanties, dat in Nieuwvliet-Bad in Zeeuws-Vlaanderen wordt gebouwd, krijgt laadpalen voor elektrische auto’s. Daarnaast zet het recreatiebedrijf in op meer biodiversiteit.

Dat meldt Roompot Vakanties in een persbericht. Het park wordt daarnaast uitgerust met dynamische parkverlichting met bewegingssensor. Ook bij de bouw van de accommodaties is aandacht voor duurzaamheid. Zo worden de vakantiewoningen gebouwd met houtwerk van Nederlands populierenhout, waarvan met een speciale behandeling hardhout wordt gemaakt.

Het vakantiepark bekijkt verder hoe het centrumgebouw energiezuinig wordt gemaakt met zonne-energie.

Biodiversiteit

Ook richt Roompot Vakanties zich in het nieuwe park op biodiversiteit. Zo heeft het bedrijf zich als eerste recreatiebedrijf in Nederland aangesloten bij het project 2B Connect, dat moet leiden tot meer biodiversiteit op bedrijventerreinen in de grensstreek Nederland-België. Het project is een initiatief van 23 Belgische en Nederlandse instanties, waaronder Zeeuwse Milieufederatie en Landschapsbeheer Zeeland.

Als deelnemer van het project gaat Roompot Vakanties de komende jaren investeren in biodiversiteit op de vakantieparken. Doel is om flora en fauna meer ruimte te geven. Het nieuwe resort in Nieuwvliet-Bad is het eerste vakantiepark waarin Roompot Vakanties dit toepast.

Inheemse beplanting

Zo krijgt het resort inheemse beplanting terug, zoals de Spaanse aak, zwarte els, zomereik, hazelaar, rode kornoelje, Gelderse roos en wilde liguster. Ook komen er faunavoorzieningen waarin dieren verblijven. De typisch Zeeuwse beplanting brengt daarnaast bepaalde vogels en insecten die thuishoren in de omgeving terug, meldt Roompot. Dat geldt volgens het park ook voor andere dieren, zoals de vleermuis, ransuil, specht, zomertortel, kneu en ringmus.

Roompot Vakanties investeert via Roompot Projects, de projectontwikkelingstak van het bedrijf, ruim € 125 mln in het park. De bouw van Noordzee Beach Village begint op 1 mei. Naar verwachting ontvangt het nieuwe resort eind 2017 zijn eerste gasten.