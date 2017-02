Booking.com start accelerator voor duurzaam toerisme

De reiswebsite Booking.com start een groei-accelerator voor start-ups in duurzaam toerisme.

Dat meldt Booking.com in een persbericht. Booking.com Booster, zoals het acceleratorprogramma heet, is bedoeld om start-ups die een duurzame bijdrage aan de wereldwijde toerisme-industrie willen leveren, te begeleiden en financieren.

Het gaat om start-ups uit de hele wereld die zich inzetten voor duurzaam toerisme op het gebied van milieubescherming en behoud van cultureel erfgoed. Daarnaast komen start-ups in aanmerking die zich hard maken voor de bevordering van inclusieve groei in toerisme voor de ondersteuning en ontwikkeling van lokale economieën en samenlevingen.

Duurzaam toerisme

“Er zijn duizenden prachtige, unieke bestemmingen om te ontdekken in alle uithoeken van de wereld, maar dat moeten we niet voor lief nemen. Door middel van Booking.com Booster willen we ondernemingen in duurzaam toerisme helpen hun groei te versnellen en zodoende hun wereldwijde impact te maximaliseren”, zegt Gillian Tans, CEO van Booking.com, in het persbericht.

“Door deze buitengewone start-ups te identificeren en financieren, expertise te delen en met ze samen te werken, kunnen we ontdekken en leren wat de beste manier is om de toekomst van de bestemmingen waar we zoveel van houden te beschermen, zodat onze achter-achter-achterkleinkinderen ervan kunnen blijven genieten.”

€ 500.000

Start-ups kunnen in juni 2017 hun ideeën presenteren bij Booking.com in Amsterdam. Geselecteerde start-ups nemen deel aan een drie weken durend programma, waarin zij workshops, lezingen en coaching-sessies met experts uit het vakgebied krijgen.

Ook krijgen de ondernemingen de mogelijkheid om een pitch te geven voor toelages uit het fonds van Booking.com. Daarbij maken zij kans op een geldprijs van € 500.000. Daarnaast krijgen de start-ups na afloop van de accelerator wekelijkse mentorsessies van sponsors van Booking.com.

