H&M heeft zijn Conscious Exclusive-collectie deels gemaakt met Bionic, een gerecycled polyester garen gemaakt van oceaanafval.

Dat meldt H&M in een persbericht. Het garen is een product van Bionic Yarn, het bedrijf van muzikant en producer Pharrell Williams. Ook kledingmerk G-Star Raw, waar Williams sinds een jaar mede-eigenaar van is, gebruikt het duurzame Bionic-garen voor de productie van zijn kleding.

Duurzame kleding

H&M heeft het garen nu voor het eerst gebruikt in zijn nieuwe Conscious Exclusive-collectie, die zowel kleding voor mannen, vrouwen en kinderen bevat. Volgens de retailer is deze collectie een drijver richting een duurzamere toekomst van het bedrijf.

“Met de Conscious Exclusive-collecties proberen we altijd een nieuwe stof of techniek te vinden. Hierbij proberen we onze grenzen van wat mogelijk is met duurzame stoffen te verleggen en laten we zien hoe mooi de kleding kan zijn”, zegt Ann-Sofie Johansson, creative advisor bij H&M, tegen Vogue.com.

Duurzame materialen

In 2015 lag het aandeel van producten gemaakt van duurzamere materialen bij H&M op 20 procent. Het doel is om dit percentage verder te verhogen. Daarnaast stelt de retailer zich als doel om in 2020 100 procent duurzaam katoen in te kopen.