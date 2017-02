Diervoeding in blik van het huismerk van supermarktketen Plus wordt in het tweede kwartaal van 2017 voorzien van één ster van het Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming. Daarmee heeft de keten naar eigen zeggen de primeur in Nederland.

Dat meldt Plus in een persbericht.

Eén ster van het Beter Leven-keurmerk garandeert dat bij de productie van het vlees rekening is gehouden met dierenwelzijn.

Naast het Beter Leven-keurmerk wordt het honden- en kattenvoer in blik ook voorzien van de keurmerken van de Marine Stewardship Council (MSC) voor wilde vis, of de Aquamarine Stewardship Council (ASC) voor kweekvis.

Het MSC-certificaat garandeert dat visstanden behouden blijven en dat de vis volledig traceerbaar is. Het ASC-logo verzekert dat de vis afkomstig is van kwekerijen die aantoonbaar goed omgaan met de natuur en lokale gemeenschappen.

Beter Leven-keurmerk

“Plus biedt een uitgebreid vleesassortiment met het Beter Leven-keurmerk, en we zijn continu op zoek naar mogelijkheden om deze keten verder te optimaliseren. Het assortiment wordt steeds meer verduurzaamd, waarbij bovendien zoveel mogelijk onderdelen van een Beter Leven-dier worden gebruikt”, zegt Renee van Woerden, category manager van Plus.

“We zijn dan ook trots dat we – als eerste supermarkt in Nederland – aan ons assortiment dierenvoeding het Beter Leven-keurmerk 1-ster en het ASC- en MSC-keurmerk mogen toevoegen.”

Zonnepanelen op de winkels

In 2016 meldde Plus ook de eerste Nederlandse retailer met uitsluitend klimaatneutrale winkels te zijn. Zo hebben verschillende winkels zonnepanelen op het dak, zuinige koelingen en LED-verlichting. Daardoor is de energie-efficiëntie van de winkels de afgelopen tien jaar met meer dan 20 procent verhoogd, meldde de keten destijds.