Supermarktketen Lidl start met de verkoop van haantjes, afkomstig van legkippen. Hiermee voorkomt de retailer dat de haantjes direct na hun geboorte worden vergast.

Dat meldt Wakker Dier in een persbericht.

Normaal gesproken worden mannelijke kuikens van legkippen direct uit het ei vergast, omdat ze langzaam groeien en geen eieren leggen. In Nederland worden volgens Wakker Dier jaarlijks ruim 40 miljoen haantjes om deze redenen vergast.

Om dit te voorkomen, gaat Lidl het vlees van deze haantjes vanaf oktober dit jaar verkopen. Daarmee heeft de supermarktketen de primeur, meldt de dierenwelzijnsorganisatie.

“Het is absurd dat we aan de ene kant miljoenen kuikens fokken voor vlees, en aan de andere kant kuikentjes weggooien, omdat ze minder opleveren”, meldt Wakker Dier. “We zijn trots op Lidl dat zij deze duurdere haantjes gaan verkopen. Dat er maar veel supermarkten mogen volgen.”

Dierenwelzijn

De haantjes worden gehouden in de nieuwe Kipster-boerderij in Limburg, een initiatief van onder meer Maurits Groen. De stal is ontworpen met de nieuwste technieken op het gebied van milieu, waarbij dierenwelzijn voorop staat. Zo biedt de boerderij legkippen en haantjes de mogelijkheid om aan twee kanten naar buiten te kunnen, in een buitentuin en binnentuin.

Die laatste is ook toegankelijk als kippen binnen moeten blijven vanwege vogelgriep. De tuinen krijgen zand, waarin de kippen kunnen stofbaden, stro om te pikken en bomen om onder te scharrelen. Ook wordt fijnstof in de binnentuin afgevangen, zodat er altijd frisse lucht is. Met zonnepanelen op het dak wordt bovendien duurzame energie opgewekt.

Beter Leven-keurmerk

Lidl zal ook eieren van de Kipster-boerderij verkopen. Deze eieren, ook vanaf oktober in de schappen van Lidl, krijgen drie sterren van het Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming.