Hostelketen Stayokay neemt 100 procent gerecyclede bedrijfskleding in gebruik. De kleding bestaat voor 50 procent uit gerecyclede PET-flessen en voor 50 procent uit gerecycled textiel.

De bedrijfskleding is gemaakt door bedrijfskledingproducent Schijvens Corporate Fashion (Schijvens) uit Hilvarenbeek. De producent ontwikkelde de kleding voor Stayokay in samenwerking met Mud Jeans en RemOkey, meldt het bedrijf in een persbericht.

Circulaire bedrijfskleding

Door voor de productie van de kleding gebruik te maken van gerecyclede materialen in plaats van nieuwe grondstoffen, dringt Schijvens zijn impact op klimaatverandering en zijn energiegebruik naar eigen zeggen met 40 procent terug ten opzichte van reguliere bedrijfskleding. Bovendien bespaart het gebruik van gerecyclede materialen 99 procent water, aldus het bedrijf in een video.

Duurzaamheid

“Het is geweldig om samen te werken met mensen die onze visie op duurzaamheid delen en écht voor een betere wereld willen gaan. Samen streven we naar een economie waarin een duurzame oplossing, zoals het ‘hergebruik’ van grondstoffen, gemeengoed is”, zegt Shirley Schijvens, directeur-eigenaar van Schijvens Corporate Fashion, in het persbericht.

“Samen hebben we voor Stayokay de eerste belangrijke stap naar een circulaire economie gezet op gebied van bedrijfskleding. Dus… Think outside the box, think inside the circle.”

Bekijk het productieproces in onderstaande video:

