Albert Heijn maakt voortaan gebruik van twee elektrische trucks die de Amsterdamse supermarkten van de supermarktketen gaan bevoorraden.

De trucks komen voort uit een samenwerking tussen Albert Heijn, Simon Loos, Ginaf en de gemeente Amsterdam, meldt de supermarktketen in een persbericht. Na een uitgebreid ontwikkel- en testtraject gaan de e-trucks nu de weg op. De e-trucks rijden dagelijks vijf tot zes keer heen en weer vanaf het distributiecentrum in Zaandam naar vestigingen van Albert Heijn in Amsterdam.

Met de ingebruikname van twee volledig elektrische vrachtwagens zet de retailer naar eigen zeggen een volgende stap in het verduurzamen van transport naar winkels.

Elektrische trucks

“Het gebruik van e-trucks sluit goed aan bij onze ambitie te rijden met trucks die zuiniger, stiller en schoner zijn. We rijden al met 150 truck-trailercombinaties op vloeibaar aardgas (LNG). Die geven significant minder uitstoot dan dieselwagens en zijn een stuk stiller”, zegt Peter Leegstraten, senior consultant transport van Albert Heijn, in het persbericht.

Volgens Leegstraten onderzoekt Albert Heijn ook de mogelijkheden om op Bio-LNG te gaan rijden. “E-trucks vormen een mooie aanvulling. In deze gewichtsklasse rijden nu nog nauwelijks elektrische trucks. Onze verwachting is dat het op grote schaal toepassen van elektrische aandrijving nog enkele jaren duurt. We gaan nu vooral leren en ervaren hoe bevoorrading met e-trucks werkt.”

Duurzaam transport

Eerder sprak DuurzaamBedrijfsleven met Peter Leegstraten van Albert Heijn over de inspanningen van de supermarktketen om zijn logistiek en transport te verduurzamen.

Volgens Leegstraten is het de missie van Albert Heijn om zo stil, schoon, zuinig, veilig, maar ook zo efficiënt mogelijk te transporteren. “Dat betekent dat je elke stap - dus elke schone of elke stille stap - combineert met een efficiënte stap. Een efficiënte stap wil zeggen dat je zo groot mogelijk wilt transporteren, dus met grote voertuigen, en alleen maar klein waar het noodzakelijk is”, zegt Leegstraten.