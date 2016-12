Duurzame voeding: de 10 best gelezen artikelen van 2016

De ‘echte prijs’ van groenten en fruit, wijn die na openen maar liefst 30 dagen houdbaar is en brood gemaakt van bierafval.

Aan de hand van de meest gelezen berichten van 2016 blikt DuurzaamBedrijfsleven terug op het belangrijkste nieuws en de opvallendste trends van het voorbije jaar.

Hieronder de tien best gelezen artikelen in de sector Voeding en Dranken op een rij:

1. De ‘echte prijs’ van groenten en fruit

Het dochterbedrijf van Eosta, Nature & More, toont consumenten in onder meer vestigingen van Ekoplaza voortaan de ‘echte prijs’ van groenten en fruit. Zo wil het merk consumenten ervan overtuigen dat biologisch eten niet te duur is, maar gangbaar eten goedkoop.

In onderstaande infographic wordt duidelijk hoe dat werkt:

Download de infographic

2. Circulair brood gemaakt van bierafval

De Amsterdamse start-up BrouwBrood maakt voedzaam brood van bierbostel, een restproduct van de Amsterdamse brouwerij Oedipus. Dit zijn de granen die tijdens het brouwproces gebruikt zijn en normaal gesproken worden weggegooid door grote brouwerijen of worden verkocht aan de veevoersector. Het brood bevat volgens de start-up meer voedingsvezels en eiwitten dan regulier brood.

Laila Blömer, medeoprichter van BrouwBrood, sprak onlangs in DuurzaamBV Radio over BrouwBrood. Luister het gesprek hier terug:

3. FrieslandCampina: 3 keer duurzaam in Borculo

FrieslandCampina werkt hard aan de verduurzaming van zijn productielocatie in Borculo. Daar dragen verschillende duurzame innovaties aan bij (zie infographic). Zo gebruikt de productielocatie pyrolyse-olie en binnenkort ook biogas voor het opwekken van duurzame stoom. Daarnaast gaat FrieslandCampina zijn afvalwater uit Borculo binnenkort leveren aan het Waterschap Rijn en IJssel. Het waterschap haalt met behulp van een Nereda-installatie de duurzame grondstof neo-alginaat uit het water.

Download hier de infographic

4. Kortere rijpingstijd van kaas

DSM heeft een cultuur ontwikkeld die de rijpingstijd van verschillende kaassoorten met 50 procent vermindert. Dit efficiëntere proces levert bedrijven volgens DSM energiebesparing op, omdat er voor elke geproduceerde gram kaas minder energie nodig is om de temperatuur en vochtigheid te controleren. Door de rijpingstijd van 1 miljoen kilo kaas te halveren, kunnen kaasmakers volgens DSM circa € 200.000 besparen op productiekosten.

5. ‘Frietwodka’ tegen voedselverspilling

De biologische frietketen heeft duurzame wodka gemaakt van aardappelresten. Deze ‘frietwodka’ is gemaakt van snijresten die overbleven bij het snijproces van aardappels bedoeld voor frietverkoop op een muziekfestival. De Groningse destilleerderij Mofongo’s Distillery maakte van de reststroom speciale aardappelwodka.

6. Koelkast zonder stroom

Een duurzaam koelsysteem van de Amerikaanse start-up Evaptainers werkt zonder stroom. De ‘koelbox’ kan tot 60 liter aan voedingsmiddelen bewaren. Met zijn duurzame innovatie wil de start-up voedselverspilling aanpakken in gebieden met weinig toegang tot elektriciteit.

7. Fruitteler maakt likeur van lelijk fruit

Fruitteler Leon van Welie uit Stevensbeek maakt likeur van ‘lelijk’ fruit. Van Welie teelt jaarlijks 400 ton fruit in het Noord-Brabantse Stevensbeek. Voorheen moest de teler circa 20 procent van zijn oogst weggooien, omdat de producten niet mooi genoeg waren voor verkoop, zoals gebutst fruit. Door ongewild fruit te verwerken tot nieuwe producten, zoals likeur, gaat Van Welie voedselverspilling en afvalproductie tegen.

8. Bacon van zeewier

De start-up Seamore, die pasta van zeewier verkoopt, brengt nu ook duurzame ‘bacon’ van 100 procent zeewier op de markt. Het nieuwe product is volgens Seamore 100 procent plantaardig, maar heeft net als bacon een zilte en rokerige smaak. Bovendien wordt het product knapperig na kort bakken. De start-up spreekt dan ook van een gezond en duurzaam alternatief voor echte bacon.

Seamore-oprichter Willem Sodderland, sprak in een uitzending van DuurzaamBV Radio over zeewierspaghetti. Luister het gesprek hier terug:

9. Slimme wijnfles houdt wijn 30 dagen op smaak

De Amerikaanse start-up Kuvée heeft een systeem ontwikkeld dat wijn in een geopende fles dertig dagen vers houdt. Kuvée voorkomt dat daglicht en zuurstof de smaak van wijn aantasten, door de wijn in metalen flessen te bewaren en deze onder vacuüm af te dichten. Hierdoor is het volgens de start-up mogelijk om tegelijkertijd meerdere flessen wijn te openen, zonder het risico te lopen dat de wijn bederft.

10. Aardappel verduurzaamt chipsproductie van PepsiCo

PepsiCo, in Nederland onder meer verantwoordelijk voor de merken Lay’s en Smith’s, ontwikkelde een uniek aardappelras dat door zijn grote en ovale vorm ‘ideaal’ is voor het maken van chips. Door de vorm is er weinig restafval bij het schillen. Daarnaast hebben de aardappels een laag watergehalte, wat de CO2-uitstoot bij het bakken beperkt.