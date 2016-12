5 must reads uit 2016: koplopers over duurzame voeding

Hoe kunnen we met duurzame innovaties voldoen aan de groeiende vraag naar gezond voedsel? En wat is de business case van duurzame en gezonde voeding? De 5 best gelezen interviews.

Verschillende bedrijven en organisaties werken aan de vermindering de milieu-impact van voedselproductie. In deze interviews vertellen vijf koplopers hoe zij dat doen.

Wessanen en de business case van biologische voeding

De vraag naar biologische en gezonde voeding groeit en daar speelt voedingsmiddelenconcern Wessanen handig op in. Het bedrijf, dat enkele jaren geleden een nieuwe weg insloeg, profiteert al een aantal kwartalen van deze groeiende vraag naar biologisch. “Onze missie is healthier food, healthier people, healthier planet”, zegt Klaus Arntz, executive vice president marketing & sustainability bij Wessanen.

“We vinden dat alles bij elkaar hoort. Dat betekent dat duurzaamheid en gezondheid verweven zijn in wat we doen. Dus elk product dat we op de markt brengen, moeten we aan deze missie kunnen koppelen.” Lees hier het volledige interview over de business case van duurzame en gezonde voeding.

Gerda Verburg: ‘Nederlandse zuivelsector loopt voorop met innovatie’

"De zuivelsector neemt zijn verantwoordelijkheid om de Sustainable Development Goals van de VN uit te voeren. Een teken van leiderschap", zegt Gerda Verburg, coördinator van de Scaling Up Nutrition Movement (Sun) Movement en oud-minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De zuivelsector, en dan vooral de Nederlandse, is volgens Verbrug ‘heel innovatief’. Om de groeiende wereldbevolking te voeden, kan de sector bijvoorbeeld zijn kennis en innovatie delen op het gebied van computergestuurde diervoeding en geautomatiseerd koemanagement. Lees hier het hele interview over innovatie en ‘het nieuwe ondernemerschap’.

Duurzame groenten oogsten op Amsterdamse daken

Met Rooffood, een innovatie van het Amsterdamse bedrijf GrownDownTown, kunnen op stedelijke daken groenten worden verbouwd. Ook ontlast het systeem bij hevige regenval het riool. Philip Van Traa ontwikkelde Rooffood naar eigen zeggen om de stad te vergroenen en te ‘vergroenten’.

“We moeten elke dag drie keer eten, en over het algemeen moet dat voedsel van buiten de steden worden gehaald. Ook al rijd je in de toekomst volledig op duurzame energie, door deze benodigde aanvoer van voeding naar steden zijn opstoppingen van voertuigen onvermijdelijk. Dan kun je beter proberen een stuk van dat dieet binnenstedelijk te produceren”, zegt Van Traa. Lees hier hoe Van Traa sociale alles over Rooffood.

De kansen van 3D-geprint voedsel

Met één druk op de knop kan een 3D-printer duurzame maaltijden produceren die voldoende voedingsstoffen bevatten voor elk individu. Voordat dit werkelijkheid wordt, zijn er echter nog bergen te verzetten. De technologie is er. Maar welke kansen biedt die technologie voor duurzame voedselproductie?

Volgens Dr. Ir. Kjeld van Bommel, senior consultant bij innovatieorganisatie TNO, kan het 3D-printen van voedsel in ieder geval een belangrijke rol spelen bij de verduurzaming van de logistiek van de voedingssector. Zo kan 3D-voedsel lokaal geproduceerd worden, waardoor kan worden bespaard op de transportkosten en op het brandstofverbruik voor het vervoeren van voedingsmiddelen. Ontdek hier welke kansen er nog meer zijn.

Duurzame koeltechniek van Engie bewaart oogst

Engie Refrigeration, onderdeel van technisch dienstverlener Engie Services, heeft een innovatief en duurzaam bewaarsysteem ontwikkeld voor agrarische producten. Het systeem bewaart de producten na de oogst zo lang mogelijk met minimaal kwaliteitsverlies.

Het koelsysteem kan daarnaast worden aangesloten op een smartphone-app, waardoor de akkerbouwers het bewaarproces van de producten op afstand kunnen monitoren. Henk Tebben, projectleider Engie Refrigeration: “Via hun smartphone kunnen akkerbouwers de ontwikkeling van de producten nauwkeurig in de gaten houden en waar nodig de bewaarcondities direct aanpassen.” Het volledig interview vind je hier.