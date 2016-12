Waterschap De Dommel en de M.J. Oomen Groep hebben op het terrein van de Abdij van Koningshoeven, waar onder meer trappistenbier wordt gebrouwen, een circulair watersysteem ontwikkeld. Hierdoor gaat er ‘geen druppel water meer verloren’.

Dat melden de bedrijven in een persbericht. De monniken van de Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven in Berkel-Enschot runnen onder meer de oudste en grootste trappistenbrouwerij van Nederland, waar het bier La Trappe Trappist vandaan komt. Daarnaast hebben de monniken een brood- en banketbakkerij, jam- en chocolademakerij, kaasmakerij, imkerij, plantenkwekerij en een gastenhuis op het landgoed.

Voor de productie op het landgoed is veel water nodig en ontstaat er veel afvalwater. Zo is voor de productie van een liter bier bijvoorbeeld al 6 liter water nodig, melden de partijen. Om dit watergebruik terug te dringen, heeft de abdij samen met de M.J. Oomen Groep, onderdeel van VolkerWessels, en Waterschap De Dommel, een Biomakerij ontwikkeld.

Duurzame waterzuivering

In de Biomakerij, een grote kas, wordt het afval- en proceswater lokaal gezuiverd door planten die met de wortels in het water hangen. Het gezuiverde water kan worden hergebruikt als bijvoorbeeld spoel- en proceswater voor de brouwerij of als irrigatiewater voor de plantenkwekerij. Dit is volgens de bedrijven niet alleen circulair, maar levert ook een energiebesparing van 50 procent op in vergelijking met een normale waterzuivering.

Ook wordt slib uit de kas door middel van cleantech geschikt gemaakt als compost voor de kwekerij. Op termijn moeten ook de resterende fosfaten en voedingsstoffen uit het slib worden teruggewonnen.

Duurzame businessmodellen

“Wij kiezen hiermee voor een geheel nieuwe benadering”, zegt István Koller, strategisch adviseur van Waterschap De Dommel, in het persbericht. “Hierdoor spelen we niet alleen in op maatschappelijke thema’s, maar ontwikkelen we meteen nieuwe businessmodellen rondom waterzuivering.”

De Biomakerij maakt daarnaast nieuwe initiatieven mogelijk, melden de bedrijven. Zo wordt de kas ingericht als botanische tuin en educatie- en ontmoetingsgelegenheid. De siergewassen die in de kas worden geteeld bestaan gedeeltelijk uit proefgewassen voor een geur- en smaakstoffenproducent in de regio. Verder zijn er plannen voor biologische teelt van vis, zoals paling, en hopteelt in een gekoppelde tweede kas.

Biomakerij op Strijp S

Het concept van de Biomakerij heeft volgens de bedrijven de interesse gewekt van verschillende partijen. Waarschijnlijk wordt een tweede variant van het concept gebouwd in Park Strijp S, de herontwikkeling van het voormalige Philips-bedrijventerrein in Eindhoven. Ook zou er interesse zijn vanuit het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor een locatie in Noord-Holland.