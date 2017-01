Dubai opent eerste voedselbank van de Emiraten

De stad Dubai opent binnenkort de eerste voedselbank van de Verenigde Arabische Emiraten. Dat moet bijdragen aan een vermindering van voedselverspilling in de stad.

Dat schrijft de website Gulf Business. Het initiatief voor de voedselbank komt van sjeik Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, minister-president en vicepresident van Dubai. Net als in Nederland zal de voedselbank in Dubai voedsel distribueren aan mensen die dat nodig hebben.

Sjeik Mohammed lanceert het initiatief in het kader van The Year of Giving, zoals hij onlangs het jaar 2017 aankondigde, onder meer op de website Emirates247. Hiermee wil de sjeik ‘de cultuur van iets teruggeven aan de gemeenschap promoten en de geest van vrijwilligerswerk en loyaliteit naar het eigen land verbeteren’.

Voedselverspilling terugdringen

Behalve een sociaal doel heeft de voedselbank als doel om voedselverspilling in de voedselsector te verminderen. Jaarlijks zou er in de Verenigde Arabische Emiraten circa 13 mrd Dirham (€ 3,4 mrd) aan voedsel verloren gaan.

Het voedsel dat de bank gaat distribueren, is dan ook afkomstig van voedselproducenten als hotels, restaurants, supermarkten en boerderijen. Samen met deze partijen en met lokale autoriteiten en lokale en internationale charitatieve instellingen gaat de voedselbank een ecosysteem ontwikkelen om de efficiëntie van voedselopslag, -verpakking en -distributie te verbeteren.

Waardevolle grondstoffen

Behalve eetbaar voedsel, gaat de voedselbank ook niet-eetbare reststromen inzamelen. Deze worden geleverd aan industrieën als de meststoffen-, chemische en farmaceutische industrie, die daar waardevolle grondstoffen uit kan halen.

Na een start in Dubai is het de bedoeling dat de voedselbank op termijn wordt uitgebreid naar andere onderontwikkelde gemeenschappen in de regio.