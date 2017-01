Vissers brengen duurzaam garnalenmerk op de markt

Vijf Zoutkamper garnalenvissers lanceren tijdens de vakbeurs Horecava het nieuwe duurzame garnalenmerk Solt. De garnalen worden duurzaam gevangen en verwerkt.

Dat meldt Solt in een nieuwsbericht. Zoutkamper vissers, te herkennen aan de letters ZK op hun boten, zijn sinds 1620 een begrip. De tradities van deze garnalenvissers en de natuur zijn volgens de vissers sterk met elkaar verweven. Om deze erfenis veilig te stellen, hebben vijf van hen besloten om het duurzame garnalenmerk Solt te starten.

Duurzame visserij

De vissers die Solt-garnalen vangen, gebruiken een garnalenkor. Dit garnalentuig is niet voorzien van wekkerkettingen, maar van klossenpezen die over de bodem rollen om garnalen op te schrikken. Dit houdt de bodem volgens de vissers intact.

Behalve op duurzame vangst, richten de vissers zich ook op duurzame verwerking en transport. Zo worden de garnalen in Nederland gepeld met een pelmachine aan de visafslag in Lauwersoog. Hierdoor hoeven de garnalen niet naar landen als Marokko te worden vervoerd, waar veel andere Nederlandse garnalen worden gepeld.

Duurzame voeding

Daarnaast conserveert Solt de garnalen met behulp van high pressure processing, waardoor er geen kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen nodig zijn. Zo blijft de natuurlijke smaak van een garnaal het best behouden, stellen de vissers. “Een garnaal hoort ziltig zoet te smaken en niet zout. Dat zal voor velen misschien even wennen zijn, maar dat is de echte smaak van een garnaal”, zegt garnalenvisser Lammert Bolt, medeoprichter van Solt.

Die werkwijze past bij de visie van de vissers: “Wij dromen van een erfenis voor onze kinderen- en kleinkinderen. Een erfenis waarmee ook zij op een duurzame manier kunnen blijven oogsten uit een vruchtbare zee en smaakvolle levensmiddelen ontwikkelen vanuit één passie: smaak!”, melden ze in het bericht.

Horecava

De duurzame Solt-garnalen worden maandag tijdens de vakbeurs Horecava in Rai Amsterdam gepresenteerd. De garnalen zijn daarnaast verkrijgbaar bij levensmiddelengroothandels De Kweker en Zaai-Ster. Binnenkort moeten de garnalen ook in de schappen van alle natuurwinkels in Nederland liggen.