De Nukuhiva-winkels van Floortje Dessing verkopen sinds december 2016 behalve duurzame kleding ook eetbare insecten. Dat moet het eten deze duurzame eiwitbron meer bekendheid geven.

Nukuhiva verkoopt in zijn winkels in Utrecht en Amsterdam voortaan borrelsnacks, gemaakt van gekruide insecten. Zo kunnen consumenten er terecht voor meelworm- en krekelsnacks en noten- en vruchtenrepen met krekelmeel. De producten worden gemaakt door het Franse bedrijf Jimini’s, dat de insecten in Nederland kweekt.

Duurzame eiwitbron

“Wij werken al vier jaar aan dit concept; insecten eten is lekker, gezond en duurzaam in vergelijking met andere eiwitbronnen”, zegt Clément Scellier, oprichter van Jimini’s, in een persbericht. “Al meer dan 2 miljard mensen eten insecten op reguliere basis. Wij Europeanen zullen dit ook moeten gaan doen om deze aarde leefbaar te houden.”

Tot nu toe blijven insectenproducten volgens het bedrijf een niche in de markt. De samenwerking met Nukuhiva moet tot meer bekendheid voor deze ‘snack van de toekomst’ leiden.

Duurzame insecten

Door de insectproducten van Jimini’s te verkopen, neemt Nukuhiva naar eigen zeggen opnieuw een stap richting een duurzame wereld. Zo komen alle ingrediënten voor de producten uit Europa. Daarnaast vindt de productie in Europa plaats.

Daarnaast is het eten van insecten goed voor het milieu, meent Nukuhiva. Zo hebben de beestjes weinig water en voeding nodig om te groeien in vergelijking met de hoeveelheden water en energie die nodig zijn om vee te houden. Bovendien bevatten insecten veel eiwitten.

Insecten in Nederland

Volgens Bastien Rabastens, medeoprichter van Jimini’s, is Nederland vooruitstrevend als het aankomt op eetbare insecten. “Daarom is uitbreiden naar Nederland en samenwerken met Nukuhiva een logische stap”, zegt Rabastens.