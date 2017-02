De culinaire algenolie van TerraVia is voortaan te vinden in meer dan 650 horecagelegenheden in de Verenigde Staten. Ook wordt de olie gebruikt in het bedrijfsrestaurant van het hoofdkantoor van Google in Californië.

Dat is te danken aan het bedrijfsrestaurant- en cateringbedrijf Bon Appétit Management Company, dat de algenolie van TerraVia heeft geselecteerd als ingrediënt voor zijn maaltijden. Deze maaltijden worden geserveerd in restaurants van onder meer bedrijven en universiteiten.

Duurzame algenolie

Thrive, zoals de olie van TerraVia (voorheen Solazyme) heet, is gemaakt van algen die worden gekweekt in grote fermentatietanks. De algen zijn binnen een paar dagen klaar om geoogst te worden, wat flexibele leveringen van het product mogelijk maakt. Daarmee biedt het merk naar eigen zeggen een duurzaam alternatief voor bijvoorbeeld palmolie.

Bovendien heeft de olie, die geschikt is om mee te koken, braden, frituren, bakken en voor gebruik in dressings, volgens de makers een hoge voedingswaarde. “Eén eetlepel Thrive bevat dezelfde hoeveelheid goede vetten als een hele avocado”, zei Mark Brooks, senior vice president van Solazyme, eerder tegen Food Navigator.

Voedingswaarde en duurzaamheid

“Het leiderschap dat Bon Appétit laat zien met zijn commitment aan voedingswaarde en duurzaamheid is ongeëvenaard”, zegt Apu Mody, CEO van TerraVia. “Die commitment is direct in lijn met TerraVia’s missie om algen te gebruiken om ’s werelds gezondste oliën en ingrediënten met de laagste milieu-impact te leveren.”