Coca-Cola breidt pilot met hernieuwbare diesel uit

Coca-Cola breidt in 2017 de pilot met hernieuwbare diesel uit. Daarmee wil de drankenproducent zijn CO2-uitstoot verder terugdringen.

Coca-Cola startte de pilot met zes vrachtwagens op de hernieuwbare diesel B30 in 2016. Hierbij werkt het bedrijf samen met Daf Trucks, Nijol oliemaatschappij en vervoerders Boonzaaijer, Van Rijen en Zandbergen. De resultaten van de pilot tonen aan dat gebruik van de hernieuwbare diesel de CO2-uitstoot met 24 procent per vrachtwagentank vermindert.

In 2017 breidt de drankenproducent de pilot uit naar negen vrachtwagens. Dat moet bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot van Coca-Cola’s activiteiten. Het bedrijf heeft zich als doel gesteld om deze uitstoot tegen 2020 met 50 procent te hebben gereduceerd.

Verduurzaming processen

“Om de hele keten te verduurzamen, kijken we naar alle stappen in ons proces. Naast allerlei water- en energiebesparingsmaatregelen in onze fabriek in Dongen werken we ook aan het zuiniger maken van het transport en het koelen van onze dranken”, zegt Rein de Jong, director supply chain Nederland van Coca-Cola, in een persbericht.

“We zijn goed op weg om onze doelstellingen te behalen en dat betekent dat we onze klanten en de consument, die uiteindelijk een drankje bij ons drinkt, op een steeds duurzamere manier bedienen”, vervolgt De Jong. “Initiatieven als deze dragen daar zeker aan bij.”