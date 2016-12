Duurzame ‘mini-fabriek’ maakt medicijn met zonlicht

Wetenschappers van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) zijn erin geslaagd om medicijnen duurzaam te produceren door gebruik te maken van zonlicht en zonnematerialen.

Dat meldt de TU/e in een persbericht. In het onderzoek maakten de wetenschappers gebruik van zogeheten Luminescent Solar Concentrators (LSC). Deze worden in de praktijk vaak gebruikt in combinatie met zonnecellen om het rendement van stroomopwekking te verhogen. De LSC’s beschikken over lichtgevoelige moleculen die een groot deel van het inkomende zonlicht opvangen.

Duurzame medicijnen

De onderzoekers hebben dunne kanaaltjes aangebracht op een LSC van siliconenrubber. Door de kanaaltjes kunnen vloeistoffen worden gepompt, waarna de moleculen van de vloeistoffen met hoge intensiteit in contact komen met het zonlicht. Dit levert een chemische reactie op, wat volgens de onderzoekers bijdraagt aan de duurzame productie van medicijnen.

“We hebben hier een krachtige tool in handen voor het duurzaam en op zonlicht gebaseerd produceren van waardevolle chemische producten, zoals medicijnen of landbouwbeschermingsmiddelen”, zegt onderzoeksleider Timothy Noël van TU/e, in het persbericht.

De traditionele methode om medicijnen te produceren vereist volgens de onderzoeker giftige chemicaliën en veel energie in de vorm van fossiele brandstoffen. Het gebruik van zonlicht levert dezelfde reacties op, maar maakt deze aanpak de reacties duurzamer goedkoper en sneller op te leveren in vergelijking met het gebruik van fossiele brandstoffen.

Medicijn on demand

Noël: “Met een reactor als deze kun je in principe op elke willekeurige plek medicijnen maken, of het nu malariamedicijnen in de jungle zijn of paracetamol op Mars. Je hebt feitelijk alleen zonlicht nodig en deze mini-fabriek.”

Uit een eerste experiment blijkt dat de reactor zelfs bij een bewolkte dag tot 40 procent meer chemische reacties oplevert dan materialen zonder LSC. De onderzoeker ziet echter kansen om de mini-fabriek te verbeteren en de toepassingen uit te breiden.