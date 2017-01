Hoe Duitsers duurzame vaccins efficiënter produceren

Door ziekteverwekkers inactief te maken met elektronenbestraling, zeggen wetenschappers van het Duitse Fraunhofer Gesellschaft vaccins duurzaam en efficiënt te kunnen produceren.

De onderzoekers maakten gebruik van elektronenbestraling met verlaagde stralingsdosis om ziekteverwekkers of pathogenen van virussen inactief te maken. Binnen enkele seconden kan de stralingstechniek de pathogenen verzwakken, waardoor ze sneller verwerkt kunnen worden in vaccins van virussen als polio, hepatitis A en influenza.

Duurzame vaccins

De verzwakte pathogenen van de virussen bevatten eiwitten, die bijdragen aan de productie van antilichaampjes om het immuunsysteem van het lichaam te versterken. In de huidige situatie worden de ziekteverwekkers inactief gemaakt door gebruik van chemische stoffen als formaldehyde.

Het probleem is dat formaldehyde er twee weken over doet om onder andere het poliovirus inactief te maken. Ook verandert formaldehyde de samenstelling van de eiwitten in de virussen, die het lichaam helpen bij het aanmaken van antilichaampjes. Hierdoor wordt de effectiviteit van het poliovaccin verminderd.

Veelzijdige stralingstechniek

Dankzij het gebruik van de lage energie-elektronenbestraling zeggen de onderzoekers hier verandering in te brengen. Ook is de techniek met lage stralingsdosis geschikt om toe te passen in een traditionele laboratoriumsetting, wat voorheen nog niet mogelijk was, omdat de blootstelling van een hogere dosis radioactieve straling schadelijk is voor de gezondheid.

In een vervolgonderzoek kijken de wetenschappers naar mogelijkheden om grotere hoeveelheden pathogenen inactief te maken met de stralingstechniek. Dit kan de ontwikkeling van verschillende soorten vaccins helpen versnellen. Hiervoor werkt het Fraunhofer Gesellschaft samen met onder andere de Bill & Melinda Gates Foundation.

Naast het efficiënt produceren van vaccins, kan de techniek ook worden gebruikt om bloedmonsters van patiënten met ziektes als ebola te onderzoeken in een traditionele laboratoriumsetting.