'Minder voedsel weggooien in de zorg levert meer op'

Door minder voedsel bij het afval te gooien, kunnen Nederlandse ziekenhuizen jaarlijks € 50.000 tot € 150.000 aan kosten besparen. Hoe dit mogelijk is, laten wetenschappers van de Wageningen University & Research (Wur) zien.

Volgens de wetenschappers belandt jaarlijks 40 procent van wat Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen aan voedsel inkopen in de afvalbak. Vooral de groenten van warme maaltijden wordt weggegooid. Ook komen er vaak bestelde maaltijden op donderdag en vrijdag retour, omdat dan veel patiënten voor het weekend naar huis gaan.

Duurzame voeding in de zorg

De onderzoekers zien daarom kansen om de voedselverspilling in de Nederlandse zorg terug te dringen met de invoering van simpele maatregelen. Zo kunnen ziekenhuizen portioneerlepels of borden met brede randen gebruiken. Verder kan de zorg op strategisch vlak het voedingsassortiment verbreden en duurzaam voedsel aanbieden met een betere kwaliteit.

Wanneer een patiënt vlak voor de maaltijd zijn eten bestelt, vraagt hij qua smaak en portiegrootte precies waar hij trek in heeft, stellen de onderzoekers. Dit leidt niet alleen tot minder voedselverspilling, maar ook tot een verbetering in de voedselinname van de patiënt en patiënttevredenheid.

Voedselverspilling in kaart brengen

Uit het onderzoek blijkt dat ziekenhuizen die deze en vergelijkbare maatregelen hebben toegepast, de voedselverspilling met bijna 50 procent hebben teruggebracht. Dit werd onder andere mogelijk gemaakt door een meetmethode die de Wageningen Universiteit zelf heeft ontwikkeld.

Met deze praktische methode brengen ziekenhuizen en zorginstellingen hun voedselverspilling in kaart om vervolgens de knelpunten aan te pakken. De methode is inmiddels in vijftien ziekenhuizen en zorginstellingen toegepast.

Goedkoopste medicijn

Volgens Koen Nouws Keij, directeur van Stichting Diverzio, kan het terugdringen van voedselverspilling in ziekenhuizen naar schatting € 17 mln per jaar opleveren. Wanneer de zorgsector voedselverspilling terugdringt, kan dat zelfs meer geld opleveren. Om deze kansen te grijpen, organiseert Stichting Diverzio projecten en initiatieven die gezond, smakelijk en duurzaam eten en drinken beschikbaar maken voor de zorgsector.

“Onderzoeken en praktijkvoorbeelden laten zien dat een duurzaam voedingsbeleid in de zorg meer oplevert dan dat het kost”, zegt Keij in een interview met DuurzaamBedrijfsleven. “Ook ervaren patiënten meer welbevinden bij een duurzaam voedingsbeleid, waardoor de gezondheid wordt gestimuleerd. Gezond, vers, duurzaam eten en drinken is het goedkoopste en lekkerste medicijn.”

