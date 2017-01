VIDEO: ‘Slimme naald’ maakt hersenoperaties veiliger

Een operatienaald voorzien van infraroodlicht en Internet of Things (IoT)-technologie moet biopsies van hersentumoren veiliger maken.

De operatienaald van de onderzoekers van de Australische University of Adelaide is net zo dun als menselijk haar. Met het infraroodlicht en een minicamera kan de naald de tumor in de hersenen lokaliseren. Vervolgens worden de gegevens realtime doorgestuurd naar een beeldscherm, waardoor chirurgen een biopsiebehandeling van hersentumor nauwkeuriger kunnen uitvoeren.

Bij een biopsie wordt een stukje weefsel uit het lichaamsdeel verwijderd waar de tumorcellen zich kunnen bevinden. Het weefsel wordt verder onderzocht om de aanwezigheid van de tumor vast te stellen.

Veilige biopsie

Voorheen maakten chirurgen scans van de hersenen vlak voordat de biopsie plaatsvindt. Op basis van deze scans moet de chirurg bloedvaten uit elkaar houden en deze tijdens de biopsie vermijden. Wanneer een operatienaald tijdens een biopsie een bloedvat in de hersenen raakt, kan dit volgens de wetenschappers fataal zijn.

“Jaarlijks zijn er 256.000 gevallen van hersentumor en ongeveer 2,3 procent van alle hersenoperaties die hiervoor worden uitgevoerd leidt tot een beroerte of zelfs sterfte, omdat de chirurg dan een bloedvat raakt”, zegt Robert McLaughlin, hoofdonderzoeker bij University of Adelaide, in een persbericht. De operatienaald moet hier verandering in brengen.

Bekijk hieronder hoe de operatienaald werkt:

Inmiddels is de operatienaald getest op twaalf patiënten die craniotomie moesten ondergaan. Bij deze chirurgische ingreep wordt een stuk schedel tijdelijk van het hoofd verwijderd om bij het brein te kunnen.

De onderzoeker verwacht klinische testen van de operatienaald in 2018 te starten en binnen vijf jaar te produceren voor grootschalige toepassing.