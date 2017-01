3D-geprinte huid duurzaam alternatief voor dierproeven

Een 3D-bioprinter die gebruikmaakt van huidcellen om menselijke huid te printen. De 3D-geprinte huid biedt een duurzaam alternatief voor het testen van medicijnen, maar ook voor huidtransplantatiebehandelingen.

De 3D-bioprinttechniek is ontwikkeld door wetenschappers van de Spaanse Universidad Carlos III Madrid (UC3M), het Center for Energy, Environmental and Technological Research (CIEMAT) en het Spaanse bedrijf BioDan Group.

Duurzaam alternatief

Voor het bioprinten van de huid bij een transplantatie, maken de wetenschappers gebruik van de eigen huidcellen van de patiënt. De 3D-geprinte huid biedt een patiëntvriendelijk alternatief voor de behandeling van ernstige brandwonden, aldus de wetenschappers. Bij het behandelen van ernstige brandwonden wordt vaak een eigen stukje huid van de patiënt of een donorhuid gebruikt om het beschadigde stuk huid te vervangen.

Daarnaast is de 3D-printtechnologie geschikt voor het printen van huid voor het testen van onder andere chemische, farmaceutische en cosmetische producten. “We gebruiken alleen menselijke cellen om huid te produceren die bioactief is en zijn eigen collageen kan aanmaken, waardoor het gebruik van dierlijke collageen zoals bij andere printmethodes, wordt vermeden”, beschrijven de wetenschappers in het onderzoek.

Goedkope bioprinter

Een ander voordeel van deze duurzame printmethode is dat de huid automatisch en in een standaardprocedure geprint wordt, waardoor het printproces goedkoper is in vergelijking met handmatige productie van de huid.

Op dit moment zeggen de wetenschappers de bioprinttechniek te verbeteren om huid te printen die aan de Europese wetgeving voldoet. Na een vervolgonderzoek moet de 3D-geprinte huid geschikt zijn voor toepassing als huidtransplantatie.