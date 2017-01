Vijftig publieke en private instellingen werken samen in de Arnhemse woongemeenschap Het Dorp aan de ontwikkeling van duurzame innovaties om de zorg voor mensen met een beperking te verbeteren.

Dat schrijft de website Skipr. De verschillende partijen die zich hebben aangesloten bij de verdere ontwikkeling van Het Dorp van zorgorganisatie Siza, ondertekenden de Health Deal langdurige zorg.

Toegankelijke zorg

Met de ondertekening van dit document slaan de publieke en private instellingen de handen ineen om duurzame en kostenbesparende zorginnovaties in de langdurige zorg toepasbaar te maken. Deelnemers aan de Health Deal bestaan onder andere uit zorgverzekeraars, zorg- en technologiebedrijven en lokale overheden.

Verder werd de Health Deal ondertekend door staatssecretaris Martin van Rijn van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en televisiepresentatrices Claudia de Breij en Mies Bouwman. In 1962 presenteerde Bouwman de eerste grote televisie-inzamelingsactie voor de realisatie van Het Dorp. Met de Health Deal volgt De Breij Bouwman op als ambassadeur van het woongemeenschap.

Leefcomfort verhogen

Om de innovaties op het gebied van gezondheid, technologie, gebied en gebouw mogelijk te maken, werd Academy Het Dorp in het leven geroepen. In dit gebouw kunnen verschillende partijen, waaronder kennisinstituten, bewoners en zorgverleners samenwerken om de ambities van slimme zorg te realiseren. Onder andere technisch dienstverlener Spie is betrokken bij de ontwikkeling van e-health-toepassingen in Het Dorp.

“Denk bijvoorbeeld aan wasmachines, waarbij de was door een robot wordt ingeladen, wordt opgehangen en wordt binnengehaald”, zei Jacco Saaman, business development & innovatie van Spie, eerder in een persbericht. “Alles om het leefcomfort en de zelfstandigheid van de bewoners te vergroten. Spie heeft ervaring in de techniek en kan deze hulpvraag van een bewoner dan ook helpen te realiseren.”