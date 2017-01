Het Finse bedrijf BonAlive Biomaterials heeft bioactief glas ontwikkeld, dat bij de behandeling van chronische botinfecties antibioticaresistentie tegen gaat en natuurlijke botgroei stimuleert.

Dat meldt het bedrijf in een persbericht. In een recente studie toont het bedrijf aan dat de behandeling van botinfecties met bioactief glas het aantal chirurgische ingrepen effectief heeft verminderd van twee procedures per patiënt tot een enkele procedure.

Het bioactieve glas is antibacterieel en implanteerbaar op de locatie waar de botinfectie zich in het lichaam bevindt. Hierdoor gaat het materiaal de groei van antibioticaresistente bacteriën tegen, die de botten verder kunnen aantasten.

Patiëntvriendelijke behandeling

Bij de behandeling met bioactief glas wordt het geïnfecteerde weefsel in het lichaam verwijderd en vervangen door het antibacteriële bioactief glas. Na verloop van tijd wordt het bioactief glas vervangen door de natuurlijke, lichaamseigen botgroei. In tegenstelling tot de conventionele behandeling van chronische osteomyelitis, maakt de behandelmethode met bioactief glas het gebruik van antibiotica overbodig.

Antibioticaresistentie

Volgens BonAlive Biomaterials leidde antibioticaresistentie in het afgelopen jaar naar schatting tot meer dan 700.000 sterftegevallen. In 2050 stijgt het aantal sterftegevallen door antibioticaresistentie naar verwachting tot 10 miljoen.

“Om de afhankelijkheid van antibiotica te overwinnen, is samenwerking nodig op alle niveaus van de maatschappij”, zegt Dr. Fredrik Ollila, CEO van BonAlive Biomaterials, in het persbericht. “Naast het regenereren van nieuw bot is bioactief glas in staat om bacteriële groei te remmen zonder lokale antibiotica. Dit is een significante stap vooruit vergeleken met de conventionele behandeling.”

Het bioactieve glas van BonAlive ontving in 2011 een goedkeuring voor het gebruik bij behandelingen van botinfecties en is sindsdien toegepast binnen de neurochirurgie, traumachirurgie, orthopedische chirurgie en oorchirurgie bij zowel volwassenen en kinderen. In 2016 werd BonAlive bioactief glas wereldwijd gebruikt in ongeveer 10.000 chirurgische behandelingen.