‘Goedkope methode om antibioticaresistentie te bestrijden’

Een nieuwe DNA-sequentiemethode toont binnen twee dagen antibioticaresistente bacteriën aan in de ontlasting van patiënten. Dit biedt mogelijkheden om de behandeling tegen ziektes als COPD effectiever in te richten.

De zogeheten Porefume-methode werd ontwikkeld door onderzoekers van de Danmarks Tekniske Universitet (DTU). In tegenstelling tot conventionele methodes om een grondige analyse van het DNA te verrichten, kan de Porefume-methode worden ingezet zelfs voordat de antibioticaresistente bacterie in de ontlasting groeit. Dit maakt het mogelijk om de antibioticaresistente bacteriën in de monsters van ontlasting binnen twee dagen op te sporen.

Gepersonaliseerde antibioticabehandeling

De DNA-sequentiemethode bestaat uit een klein apparaat dat de resistente genen in de ontlasting analyseert. “Ons onderzoek laat zien dat deze methode een veelbelovend alternatief is voor andere sequentiemethodes en dat de methode gebruikt kan worden om de resistente genen in bijvoorbeeld de darmen snel te profileren”, zegt Morten Sommer, wetenschapper aan de DTU Biosustain, in een persbericht.

“We zijn ervan overtuigd dat een versnelde analyse van het resistoom, een verzameling van de resistentiegenen, bijdraagt aan de ontwikkeling van gepersonaliseerde antibioticabehandelingen bij patiënten met hoge gezondheidsrisico’s.”

Goedkoop apparaat

In het onderzoek hebben de wetenschappers de ontlasting van een patiënt met de chronische longziekte COPD onderzocht. De patiënt werd behandeld met vier verschillende antbiotica om resistente bacteriën te voorkomen. Hieruit blijkt dat de Porefume-methode analyses maakt die net zo nauwkeurig zijn als conventionele DNA-sequentiemethodes.

Daarnaast kost het apparaat voor de uitvoering van de Porfume-methode $ 1.000, terwijl de traditionele methodes gebruikmaken van medische apparatuur die tussen de $ 50.000 en $ 10 mln kost. Door gebruik te maken van het goedkopere apparaat, zien de onderzoekers kansen om de Porfume-methode in meer ziekenhuizen toe te passen om antibioticaresistentie effectief te bestrijden.