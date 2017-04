Een innovatief LED-lichtsysteem dat lichtstralen specifiek kan richten op bepaalde delen van operatiekamers, moet chirurgen faciliteren bij operaties. Door gebruik van LED-verlichting gaat het duurzame systeem bovendien zuinig om met elektriciteit.

Het slimme LED-lichtsysteem werd ontwikkeld door wetenschappers aan de Spaanse Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). De onderzoekers hebben het lichtsysteem voorzien van een centrale lichtbron die op het plafond van de operatiekamer wordt geïnstalleerd en twee schuine lichtbronnen, die de operatiekamer vanuit verschillende richtingen verlichten.

Vervolgens kan de chirurg het lichtsysteem bedienen door de afstandsbediening te richten op de onderdelen van de operatietafel die meer verlicht moeten worden. Ook kan de chirurg de lichtintensiteit en richting van de lichtbron gemakkelijk aanpassen met de afstandsbediening. Dit maakt het mogelijk om de chirurgische procedure beter te verlichten en de chirurg te faciliteren bij de handelingen.

Gezonde werkomgeving

Naast een betere bediening van de verlichting, is het systeem in tegenstelling tot traditionele verlichting van operatiekamers energie-efficiënter door gebruik van LED-lampen. Daarnaast laat het systeem een luchtstroom door die pathogenen en andere luchtdeeltjes naar de vloer laten zakken, waardoor de werkomgeving ook de gezondheid van chirurgen en zorgmedewerkers bevordert.

“Een operatiezaal is een lastige ruimte om te verlichten”, zegt Alicia Casals, hoofdonderzoeker van de Robotics and Vision Area van het onderzoekscentrum dat deel uitmaakt van UPC, in een persbericht. “Je hebt dan te maken met verschillende mensen die rond de patiënt bewegen, apparatuur die op het plafond zijn gehangen en momenten waarop de verlichting feller moet branden. Ook moet de verlichting soms uit een andere richting komen om schaduwvorming te voorkomen.”

Duurzame verlichting

Om het LED-lichtsysteem op de markt te brengen, zijn de wetenschappers een samenwerking aangegaan met het bedrijf Luxiona, dat industriële verlichting maakt, en Telstar, een bedrijf dat technologische apparatuur levert aan de biomedische sector. Inmiddels is de duurzame verlichting gedemonstreerd in de Verenigde Arabische Emiraten en geïnstalleerd in drie ziekenhuizen.