Eneco en Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg, werken samen om zorginstellingen te verduurzamen. Hiervoor worden de zorggebouwen voorzien van slimme software die het energieverbruik te verminderen.

Dat meldt Intrakoop in een persbericht. De overeenkomst tussen Intrakoop en Eneco maakt het mogelijk voor zorgorganisaties om hun gebouwen uit te rusten met software, die inzicht geeft in onder andere het energieverbruik van het gebouw.

Daarnaast kan de software data analyseren van verschillende bronnen in het gebouw, zoals verlichting en klimaatinstallaties. Op die manier zegt Intrakoop een zorggebouw te ‘sturen’ om het energieverbruik laag te houden en de binnenluchtkwaliteit te verbeteren.

Duurzame gebouwoplossingen

Binnen de overeenkomst met Intrakoop zal Eneco diensten leveren vanuit zijn start-up Zorggenoten, waarin het energieconcern samenwerkt met bouwbedrijf Dura Vermeer. In deze start-up plaatsen de bedrijven gebouwoplossingen als slimme energiebesparingssoftware, duurzame gebouwisolatie, installaties die schone energie opwekken en systemen die nieuwe zorggebouwen toekomstbestendig maken.

Energiebesparing in de zorg

“We zien dat energiebesparing in de zorg maar moeilijk van de grond komt”, zegt Boudewijn Janse de Jonge van Zorggenoten in het persbericht. “Met optimalisaties in techniek gaan we het verbruik terugdringen en daarmee geld besparen, terwijl we ook het comfort van personeel en bewoners verbeteren. In de 300 Nederlandse gebouwen waar de software nu draait, zien we een gemiddelde besparing van 10 procent.”

Volgens Zorggenoten heeft 75 procent van het aantal zorggebouwen in Nederland inefficiënte energievoorziening. Zo sloot Eneco eerder een overeenkomst af met Intrakoop om 240 zorgorganisaties in Nederland te verduurzamen. Vanaf 2019 nemen de zorggebouwen groene stroom af van Eneco.