Philips en het Zorgnetwerk Midden-Brabant werken samen aan het verbeteren van zorg op afstand voor patiënten met diabetes type 2. Hiervoor test Philips zijn oplossingen op het gebied van e-health.

Om de digitale zorginnovaties toe te passen, starten Philips en Zorgnetwerk Midden-Brabant met een proef. In dit project krijgen twintig patiënten met diabetes type 2 toegang tot het HealthSuite Digital Platform van Philips. Dit systeem maakt het mogelijk voor de patiënten om hun gezondheidsdata zelf bij te houden en vervolgens te communiceren met een behandelend arts of zorgmedewerker.

De twintig patienten die deelnemen aan de proef hebben zich ingeschreven via het Zorgnetwerk Midden-Brabant, waarin regionale zorgaanbieders zoals het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en GGZ samenwerken. Dat schrijft de website Skipr.

Minder vaak naar de dokter

Via een smartphone-app kunnen de diabetespatiënten de gezondheidsdata invoeren en kunnen zij kiezen met wie ze de data willen delen. Verder bestaat het zorgplatform van Philips uit een slimme weegschaal en een ingebouwde chatfunctie, waarmee de zorgverlener direct kan communiceren met de patiënt. Op die manier zegt Philips de patiënten in staat te stellen om minder afhankelijk te zijn van doktersbezoeken.

“Door de oplossing hebben zorgprofessionals bovendien een veel beter inzicht in de medische tijdslijn van de patiënt”, zegt Mark van Meggelen, senior director Philips Health Systems Benelux, in een persbericht. “Zorgprofessionals hoeven zich niet meer te baseren op momentopnamen in de spreekkamer, maar hebben een uitgebreid overzicht voorhanden waarmee ze beter dan ooit gerichte zorg kunnen bieden als dat nodig is.”

Digitale oplossing uitbreiden

De smartphone-app die patiënten en zorgverleners via de Healthsuit Digital Platform verbindt, is in eerste instantie bedoeld voor de zorg van diabetes type 2. Philips zegt het systeem in de toekomst echter uit te breiden voor verschillende patiëntgroepen, schrijft de website Skipr.

Lees ook: