Wetenschappers aan het Britse Imperial College London hebben een methode ontwikkeld om antibiotica, zoals penicilline, te produceren uit bakkersgist. Deze technologie moet leiden tot de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen die antibioticaresistente bacteriën effectief bestrijden.

In het onderzoek wisten de wetenschappers bakkersgist zodanig te manipuleren om het antibioticum penicilline te produceren. Hiervoor werd de bakkersgist gecombineerd met schimmels en bacteriën. Uit het onderzoek blijkt dat dit proces penicilline oplevert, die effectief is bij het bestrijden van antibioticaresistente bacteriën.

Volgens de wetenschappers zijn er eerder pogingen gedaan om penicilline te produceren uit gist. De gist die in eerdere onderzoeken werd gebruikt, is in tegenstelling tot bakkersgist minder geschikt om te manipuleren tot verschillende middelen die antibioticaresistentie tegen gaan, stellen de onderzoekers.

Blauwdruk voor duurzame geneesmiddelen

“Schimmels hebben miljoenen jaren gehad om zich te ontpoppen tot bron voor bacteriedodende penicilline”, zegt Dr. Ali Awan, co-onderzoeker van het project aan de Imperial College London, in een persbericht.

“Wetenschappers hebben een aantal jaren met gist in deze context gewerkt, maar nu hebben we een blauwdruk ontwikkeld om gist te bewerken voor de productie van penicilline. We hebben er vertrouwen in dat we deze methode kunnen verfijnen om in de toekomst nieuwe soorten geneesmiddelen te maken.”

In een vervolgonderzoek gaan de wetenschappers de synthetische biologiemethode verder ontwikkelen, om de productie van penicilline uit bakkersgist op te schalen en nieuwe geneesmiddelen op te leveren. Op dit moment zijn de wetenschappers op zoek naar partijen die financieel willen bijdragen aan het onderzoek.