€ 600 mln investeren in de transitie naar een circulaire economie, dat is volgens een groep ondernemers, bestuurders en wetenschappers de opdracht voor het nieuwe kabinet. Dit schrijven zij in een brief aan informateur Gerrit Zalm.

Dat schrijft Het Financieele Dagblad (FD), dat de brief in handen heeft. De brief is ondertekend door Emmo Meijer, Jos Keurentjes, Elphi Nelissen, Fried Kaanen en Anne-Marie Rakhorst. De ondertekenaars roepen de informateur op om van de circulaire economie een speerpunt te maken in het beleid van het nieuwe kabinet. Net als bij de energietransitie is de urgentie groot, stellen zij.

"De groeiende wereldbevolking en het toenemende welvaartsniveau zetten een ongekende druk op de behoefte aan grondstoffen en leiden tot aantasting van de ecologische capaciteit van de aarde om in grondstoffen te voorzien. Bovendien leidt onze afhankelijkheid van grondstoffen tot geopolitieke nadelen voor Nederland”, zo valt er in de brief te lezen.

Economische kansen

Tijdig omschakelen naar een circulaire economie leidt volgens de ondertekenaars tot behoud van de verdiencapaciteit van Nederland en tot grote economische kansen voor het bedrijfsleven op. Zo levert de circulaire economie naar verwachting extra omzet en banen op voor Nederland.

De markt - grote partijen, start-ups, brancheorganisaties, financiers, hogescholen, universiteiten, provincies en steden - is er klaar voor, stellen de ondertekenaars, evenals de benodigde initiatieven. “De markt kan het echter niet alleen, een transitie is een systeemverandering die naast technologische innovaties ook sociale en institutionele innovaties vergt”, vervolgen zij in de brief.

“In de opstartfase van de transitie kennen investeringen een hoog risicoprofiel en lopen innovaties op tegen beperkingen in wet- en regelgeving. En hoewel het klimaatbeleid en het CE-beleid sterke synergie vertonen, ontstaan ook spanningen rond het benodigde grondstoffengebruik voor de energietransitie en de inzet van biomassa.”

Grondstoffenakkoord

Daarom vragen zij het kabinet het volgende: “Wij vertrouwen erop dat het toekomstige kabinet het commitment aan het Rijksbrede Programma Circulaire Economie kracht bij zet door ook te investeren in een stevige uitvoeringsagenda. Als voorzitters van de transitieteams spreken wij mede namens de ondertekenaars van het Grondstoffenakkoord als wij zeggen dat alle partijen in de samenleving in de startblokken staan om gezamenlijk te investeren in een duurzame, circulaire en concurrerende economie.”