Nicaragua was een van de laatste achterblijvers voor het klimaatakkoord, maar is na het zien van het natuurgeweld van de laatste tijd alsnog overstag.

Nicaragua was samen met Syrië het laatste land dat nog niet was toegetreden tot de afspraken, die in 2015 in Parijs zijn gemaakt. President Trump kondigde dit jaar echter aan dat de Verenigde Staten weer af willen van het akkoord. Daarmee zijn Syrië en de VS straks de enige landen die niet meedoen aan de gezamenlijke aanpak.

Nicaragua confirms intent to join the #ParisAgreement on climate change: https://t.co/3tgzsRnvGk via @elnuevodiario — WRI Climate (@WRIClimate) 20 september 2017

Opvallend aan de aankondiging van Nicaragua was de uitspraak van president Daniel Ortega, dat hij zijn handtekening onder het akkoord vooral zet uit solidariteit met landen die worden blootgesteld aan de impact van natuurrampen.